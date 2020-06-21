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Бразильянка покорила фанатов фото в бикини 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Модель Кристина Алмейда известна в Сети под ником Кики Пассо. Белокурая красотка регулярно делится с подписчиками пикантными фотографиями в купальниках. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.
Девушке 22 года. Она родилась и выросла в Бразилии, но сейчас живет в Майами.
В Instagram-аккаунте Кики Пассо более одного миллиона подписчиков. Она стала популярна благодаря своим пляжным фото в полуобнаженном виде.
"Можно сделать так, чтобы Кики Пассо выкладывала по пять снимков в день? Тогда я буду счастливым", "Ради этого я просыпаюсь каждый день", — пишут в комментариях к снимкам девушки.
Милая внешность, светлые волосы и идеальная фигура восхищают фанатов модели.
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