Как меняется внешность во время менопаузы

Менопауза и, как следующий этап старения женщины, климакс — процессы физиологических изменений, которые вызывают угасание репродуктивной функции — снижение функции яичников и выработку половых гормонов. Благодаря эстетической медицине и современной косметологии, стало возможным устранять большинство возрастных изменений, которые вызваны наступлением этого периода в жизни каждой женщины. Более подробно о том, как меняется внешность с наступлением менопаузы и о методах борьбы с возрастными изменениями — в новой статье на Passion.ru.

Период менопаузы у женщин — очень ответственный, когда нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. И готовиться к нему заранее. Снижение выработки половых гормонов начинается после 35 лет. Эстрогены защищают наши сосуды и кожу. И, к сожалению, все возрастные изменения с наступлением менопаузы идут в разы быстрее.

Кожа медленнее обновляется

С приближением менопаузы существенно замедляется цикл обновления эпидермиса. Если у молодых клетки кожи обновляются примерно за месяц, то в менопаузу этот цикл увеличивается до 60-65 дней. Кожа заживает плохо, становится более чувствительной. Ее цвет и текстура неоднородны, видны участки неравномерной пигментации (так называемое, старческое лентиго).

Кожа становится менее упругой

Существенно снижается выработка гиалуроновой кислоты и новых коллагеновых волокон. Это приводит к потере упругости и тонуса кожи, появлению дряблости и морщин. Местами, напротив, кожа становится чрезмерно грубой из-за кожного эластоза — нарушения структуры коллагеновых волокон.

Кожа становится более сухой

Частой жалобой в этот период становится и сухость кожи. Это происходит из-за снижения гидратации кожи, в результате потери гиалуроной кислоты и нарушения механизмов удержания влаги. А вода, как известно, жизнь. Без нее клетки с трудом функционируют. Нарушается липидный барьер кожи из-за того, что плохо синтезируются церамиды (это липиды, образующие защитную пленку кожи).

Появляется сосудистая сетка на коже

В менопаузу снижается тонус сосудистой стенки, нарушается микроциркуляция, поэтому появляется купероз и расширенные сосуды. Ухудшается цвет лица.

Формируются морщины и «плывет» овал

В это же время растягивается связочный аппарат и нарушается тонус мышц, что приводит к мимическим морщинам, птозу и формированию брылей.

Подбородочно-шейный угол сглаживается

Это происходит из-за возрастных проблем в шейной зоне позвоночника, что выдвигает голову вперед и приводит в гипертонус большую шейную мышцу — платизму, которая тянет за собой брыли и кожу подчелюстной области.

Происходит перераспределение жировой ткани

Уходят желательные объемы в средней трети лица, появляются нежелательные в области подбородка и век.

Нарушается работа сальных желез

Нарушение работы иммунных клеток приводит к появлению новообразований: папиллом, кератом, фибром и других.

Седеют и выпадают волосы

В результате снижения уровня гормонов, стареет и волосяной покров. Волосы на голове истончаются, седеют, выпадают. Цикл роста их уменьшается. Уходят пушковые волосы с бровей и краевой зоны волосистой части головы. Брови редеют, появляются более длинные отдельные волоски. Иногда появляются волосы над верхней губой.

Лицо заостряется

Стареют и кости лицевого скелета, в результате чего черты лица заостряются, область орбиты скелетизируется, надбровные дуги сглаживаются и брови опускаются.

Как же замедлить возрастные изменения, начавшиеся в менопаузу

В первую очередь стоит начать с грамотной работы над внутренними изменениями. Косметолог в период пред— и менопаузу успешно работает только в паре с гинекологом-эндокринологом.

Чтобы существенно замедлить процессы старения, желательно подобрать заместительную гормональную терапию или растительные гормоноподобные препараты. Нужно своевременно профилактировать и лечить возрастзависимые заболевания, такие как инсулинорезистентность, поражение сосудистой стенки, остеопороз.

Одним из самых главных механизмов старения является гликирование белков. Сахара взаимодействуют с коллагеновыми волокнами и нарушают их структуру, поэтому основа здоровой диеты для кожи — это отказ от продуктов с высоким гликемическим индексом (главным образом сахаров, мучного, молочных продуктов) и еды, содержащей конечные продукты гликирования (жареное и все что имеет аппетитную корочку).

Воспаление — еще один важный механизм старения. Поэтому необходимо своевременно лечить любые хронические заболевания и очаги хронической инфекции (зубы и ЛОР-органы в первую очередь).

Чтобы удержать кальций в костях и поддержать сосудистое звено, нужны сбалансированные физические нагрузки. И, конечно, необходимо грамотно скомпенсировать организм по нутрицевтикам. Самые распространенные дефицитные состояния — это дефицит железа, магния, витамина D, витаминов группы В.

Какая косметика должна быть на полке в период менопаузы

Косметика для домашнего ухода должна быть качественной, подобранной профессионалом, причем сделать это нужно уже в 20-25 лет, а потом лишь корректировать набор средств в соответствии с проблемами и возрастными изменениями. В менопаузу же вам понадобятся следующие средства:

Хороший, качественный солнцезащитный крем, который надо использовать всегда.

Средство для умывания с мягкими поверхностно активными веществами и смягчающими средствами, чтобы не пересушить кожу.

Главным работающим компонентом в косметике anti-age должен быть ретинол. По многочисленным исследованиям, он защищает волокна коллагена от разрушения, поддерживает тонус и здоровье кожи.

Также в вашем арсенале должны быть средства с антиоксидантами (витамин Е, витамин С, ниацинамид, масло виноградной косточки и другие). И фитоэстрогены — растительные гормоноподобные вещества.

В этот период не нужно пользоваться скрабами с грубыми абразивными частицами и агрессивными химическими пилингами. Многие дамы предпочитают домашние маски из «натуральных продуктов». Но это утомительно и малоэффективно.

Какие процедуры может предложить косметолог в период менопаузы

Все пациенты в данном случае делятся на две категории. Есть пациентки, которые заботилась о своей коже до менопаузы, и те, которые пришли впервые. В последнем случае готовить к агрессивным и стимулирующим процедурам нужно постепенно и заблаговременно, чтобы избежать побочных эффектов в виде гиперпигментации, воспалений или вообще отсутствия эффекта.

Ботулотоксины в этот период применяются с осторожностью, так как гипертонус уже успел необратимо деформировать ткани и мимические мышцы уже расбалансировались. Если же пациентка регулярно посещала косметолога в течение многих лет, ее ткани заметно более сохранны. Даже пластические хирурги отмечают, что у таких пациентов реабилитация после операции быстрее и кожа заживает лучше.

Какие процедуры помогут выглядеть моложе в период менопаузы

Рекомендации в данном вопросе всегда индивидуальны. Нужно учитывать тип старения, состояние здоровья и пожелания пациента.

Процедуры для коррекции лица

Контурная пластика

Контурная пластика представляет собой объемное моделирование лица филлерами на основе гиалуроновой кислоты. В зрелом возрасте часто необходимо восполнение объема в щечно-скуловой области, коррекция овала лица. Не стоит бояться контурной пластики губ, что не только придаст губам более четкий контур и форму, но и устранит морщинки на коже вокруг рта.

Нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг перемещает мягкие ткани лица, приподнимая опущенный овал лица, разглаживая складки и морщины. Работает на активную стимуляцию выработки молодых клеток кожи.

Ботулинотерапия

Ботулинотерапия позволяет избавиться от уже имеющихся и профилактировать появление новых морщин на лице, особенно на коже верхней его трети.

Биоревитализация

Биоревитализация представляет собой микроинъекции гиалуроновой кислоты внутрь кожи, создающие «питательное депо» для кожи и дополнительные резервы для стимуляции нового коллагена.

Игольчатый RF-лифтинг

Игольчатый RF-лифтинг и лазерная шлифовка направлены на активную стимуляцию коллагена и клеточное обновление кожи, выравнивание цвета и рельефа кожи.

Фототерапия

Фототерапия помогает устранить такие неприятности, как неровный цвет лица вследствие пигментации и удалить сосудистую сетку на поверхности кожи.

Ulthera-терапия

Ulthera-терапия обеспечивает прогревание до 60С° на уровне глубоких слоев кожи и мышечно-апоневротического аппарата лица посредством фокусированного ультразвука. Такая стимуляция подтягивает кожный лоскут и укрепляет мышцы и связки, восстанавливая «поплывший» контур овала лица и уплотняя кожу.

Процедуры для коррекции тела

Миостимуляция

Необходима для поддержания количества и объема мышечной массы, как лица, так и тела.

Криолиполиз

Помогает гармонизировать контуры тела, устранить локальные жировые отложения в тех местах, где их сложно убрать даже изнурительными диетами и что, тем более, так актуально становится на фоне снижения количества половых гормонов.

Масло для тела и волос при сильном солнце Suncare, Institut Esthederm, защищает от солнечных лучей и предотвращает фотостарение кожи тела и волос, помогает восстановить pH кожи и поддержать клеточный баланс, защищает кожу от воздействия свободных радикалов и нейтрализуют их. Цена: 5 184 рублей.

Обновленная версия очищающей щеточки LUNA mini 3, Foreo Sweden, в новой версии доступна мощная функция для быстрого 30-секундного очищения и придания лицу естественного сияния Glow Boost. При регулярном применении щеточки кожа становится более ровной и нежной, а эффективность следующих этапов ухода повышается. Цена: от 13 999 рублей.

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Мультизащитный гель для лица с UV Perfectionist Pro, Estée Lauder, способствует предотвращению негативных последствий воздействия солнечного излучения: преждевременной потере упругости, появлению пигментных пятен, мимических и возрастных морщин. Эффективная формула содержит восемь мощных антиоксидантов, среди которых экстракт тигровой лилии, витамины С и Е, ресвератрол и экстракт зеленого чая. Цена: 3950 рублей.

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Прессотерапия

Помогает при склонности к отекам. Скопление жидкости — частая проблема в климактерический период на фоне снижения гормона прогестерона. Улучшить ситуацию, облегчив вывод жидкости из организма, помогает эта процедура.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются женщины в зрелом возрасте — усиленное выпадение волос. После оценки комплекса лабораторной и инструментальной диагностики врачом-трихологом часто применяются инъекционное введение коктейлей на основе витаминов и аминокислот, плазмотерапия и плацентарная терапия кожи волосистой части головы для стимуляции роста волос и предупреждения выпадения.

С приходом климакса может усиливаться потоотделение. Здесь замечательным помощником будет процедура введения ботулотоксина в область подмышек, обладающая временным эффектом, и аппаратная процедура Miradry, которая пожизненно удаляет потовые железы, исключая избыточное потоотделение.

При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций, в дружном тандеме с косметологами, гинекологом-эндокринологом, соблюдая принципы здорового питания и двигательную активность, женщина в зрелом возрасте может выглядеть прекрасно, приковывать мужские взгляды, сохраняя и здоровье, и социальную активность.