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51-летняя модель попала на обложку модного журнала обнаженной 

Lenta.ru 5 часов назад
51-летняя модель попала на обложку обнаженной
Фото: @helenachristensen
Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в откровенных нарядах для нового номера испанской версии модного журнала Harper's Bazaar и стала героиней его обложки. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.
51-летняя знаменитость опубликовала две серии снимков, на которых она запечатлена в горном озере. Так, на некоторых кадрах она позирует в купальниках с глубоким декольте собственного бренда Stærk&Christensen, а также в черном платье в сетку.
Кроме того, Кристенсен сфотографировали плавающей в воде обнаженной, при этом на снимках она прикрывает оголенное тело белым платьем длины макси. На нескольких изображениях модель держит в руках бабочку и белую лилию.
@helenachristensen
Автором съемки стал американский фотограф Оуэн Гулд (Owen Gould), который также проводит фотосессии для таких журналов, как Vogue, Elle, Dazed и Vanity Fair. Стилистом выступила датский дизайнер и подруга Кристенсен Камилла Стерк (Camilla Stærk).
@helenachristensen
В июне Хелена Кристенсен попозировала для британской версии журнала Vogue в наряде с глубоким декольте. Она сфотографировалась в зеркало на природе в шелковом платье бренда Dior с объемным бантом. Отмечается, что съемка прошла в рамках благотворительной акции, во время которой звезды отдают свои старые вещи на продажу, чтобы направить собранные средства медицинским работникам.
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Красота , Хелена Кристенсен , Elle
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