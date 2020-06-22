Как сейчас выглядит девушка-фрик Света Яковлева 

Света Яковлева стала известной, благодаря весьма странной внешности. Девушку, которая называла себя светской львицей, высмеивали в Сети: жуткий макияж, отсутствие передних зубов, ужасная одежда… Но, казалось, девушке все равно, что о ней думают окружающие. Яковлева быстро стала настоящей фрик-звездой. О том, чем занимается сейчас и как выглядит Светлана, рассказывает «Рамблер».

Яковлева появилась в светской тусовке неожиданно, заявив, что живет на Рублевке и встречается только с богатыми молодыми людьми. Поверить в это было очень сложно. поскольку внешний вид девушки и ее манеры совершенно не соответствовали образу светской львицы, за которой увиваются богачи.

@mtvsvetavip

Тем не менее, Светлана своими смелыми заявлениями и необычной внешностью добилась того, чего желала — известности и материального достатка. Девушку часто приглашали в различные ток-шоу, рейтинг которых из-за ее участия взлетал буквально до небес: люди не уставали смаковать образ жизни и странный внешний вид Яковлевой.

Участие в телепрограммах принесло Свете популярность, на ее страничку в Инстаграм подписано почти 60 тысяч человек. Она вполне довольна жизнью, получает хорошие деньги за рекламу в своем аккаунте и уже не так сильно эпатирует публику.

@mtvsvetavip

Несколько раз Яковлева принимала участие в фотопроектах, где «королеве гламура» стилисты делали эффектный макияж, подбирали стильную одежду, но Светлана в итоге всегда возвращалась к своему имиджу.

Правда, в последнее время Яковлева выглядит не так вульгарно, как раньше: макияж девушки стал более сдержанным, а одежда не такой странной, но полностью уходить от образа городской сумасшедшей Света, видимо, пока еще не готова.

@mtvsvetavip

Надо отметить, что без тонны косметики и кричащих нарядов, Яковлева выглядит вполне симпатично.