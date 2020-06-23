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Модель Victoria's Secret поделилась фотографией топлес 

Lenta.ru 1 час назад
Victoria's Secret поделилась фотографией топлес
Фото: Lenta.ru
Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала откровенный кадр без бюстгальтера и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре 39-летняя знаменитость попозировала в джинсах и расстегнутой белой рубашке на голое тело, держа в руке бокал вина. Ее образ дополнили браслет, подвеска в виде кристалла и кольцо. «Атмосфера солнечного затмения», — подписала она пост, набравший 253 тысячи лайков.
Подписчики оценили внешний вид манекенщицы. «Очень элегантно! Классика», «Вау! Как всегда прекрасна!», «Мне безумно нравятся твои фотографии и стиль», «Ты невероятно горяча и сексуальна в этой рубашке», — комментировали они.
Ранее в июне другая модель Victoria's Secret, американка Кэндис Свейнпол, поделилась фотографией топлес. На ней 31-летняя знаменитость запечатлена в серых джинсах с завышенной талией и без бюстгальтера. При этом ее обнаженную грудь прикрывает небольшая черная сумка люксового французского бренда Chanel.
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