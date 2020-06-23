6 мифов о лазерной эпиляции 

WomanHit.ru подскажет, почему не стоит бояться эффективной бьюти-процедуры.

Летом так хочется заниматься приятными нам вещами: выезжать с друзьями на природу, гулять по городу или устраивать дачные вечеринки. Однако большая часть женщин в летний период озабочена вопросом — что делать с ненужными волосками. Несмотря на то, что существует множество способов удаления нежелательной растительности на любых участках тела, некоторые женщины до сих пор останавливаются на бритвенном станке, не желая слышать о других «кандидатах». Лазерная эпиляция — один из самых эффективных способов современной эпиляции, и все же вокруг этой процедуры крутится столько мифов, что женщины не хотят рисковать. Мы решили разобраться, с какими теориями относительно процедуры стоит попрощаться раз и навсегда перед записью к мастеру.

Лазерная эпиляция вызывает ожоги

Возможно, десяток лет назад аппарата для лазерной эпиляции имели подобный минус, доставляя довольно серьезный дискомфорт клиенту, однако современные технологии позволяют сделать лазерную эпиляцию абсолютно безопасной. Аппарат оснащен специальным датчиком, который не допустит слишком мощной активности лазерного луча. И все же мы рекомендуем тщательно изучить клинику и особенно мастера, к которому вы собираетесь обращаться, ведь от его профессионализма зависит конечный результат.

Лазерная эпиляции показана только после родов

Известно, что изменения в гормональном фоне беременной женщины могут влиять на рост волос на теле: их может стать слишком много. Стоит учитывать тот факт, что после родов при наличии проблемы с гормонами вы будете находиться под наблюдением эндокринолога, который будет корректировать все гормональные неполадки. Через некоторое время после того, как вы станете мамой, ситуация с гормонами нормализуется, лишние волоски выпадут, а те области, которые вы подвергли эпиляции еще до беременности, останутся такими же гладкими, как и раньше.

Лазерная эпиляция провоцирует врастание волосков

Суть лазерной эпиляции в воздействии на весь волос и разрушении его фолликула. Темная точка, которую ошибочно принимают за вросший волос после процедуры, можно легко удалить отшелушивающим средством. Однако вросшие волоски могут появиться лишь в том случае, если мастер провел процедуру неправильно, как мы уже говорили, тщательно выбирайте своего специалиста.

Лазерная эпиляция бессмысленна — волосы вырастут вновь

Опять же, заблуждение. После курса эпиляции волоски могут вырасти, но это будут уже не те темные волосы, а легкий пушок, который нуждается в коррекции раз в год. Самые жесткие волосы, как правило, располагаются на ногах, подмышками и в зоне бикини, но аппарату под силу справиться и с ними, так что бояться отсутствия результата не стоит при условии, что ваш мастер — настоящий профессионал.

Нельзя делать лазерную эпиляцию в зоне подмышек

Современные лазеры проработаны до такой степени, что не несут абсолютно никакого вреда человеческому организму. Конечно, подмышками сосредоточены важные системы — лимфатические, однако бояться, что лазер станет причиной сбоя в работе лимфатических узлов, не стоит — современные лазерные аппараты никак не могут быть причиной тяжелых заболеваний.

Лазерная эпиляции не такая эффективная, как восковая

Не стоит забывать, что восковая эпиляция — всегда повреждение верхнего слоя кожи: после процедуры она будет гладкая, но затем начинается ощущение стянутости и невероятной сухости. В случае с лазером вам не грозит повреждение эпидермиса, наоборот лазерная процедура поможет бонусом избавиться от пигментных пятен, мелких капилляров и слегка подтянет кожу.