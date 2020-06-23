Провальные бьюти-эксперименты на карантине

Смущенные дамы признались в неожиданных мерах, которые предприняли на карантине, чтобы сохранить красоту, но у них ничего не получилось.

Из-за пандемии коронавируса косметологические кабинеты, маникюрные салоны и клиники красоты оказались надолго закрыты, и, как передает британский онлайн-портал Daily Mail, особо отчаянные женщины в попытках сохранить лоск в домашних условиях использовали маркеры, чтобы скрыть седину, или протирали лицо мочой, чтобы избавиться от прыщей. И вот в одной из публикаций в социальной сети Instagram авторы поста решили узнать, к каким еще ухищрениям прибегали представительницы прекрасного пола и какие бьютихаки оказались для них удачными и провальными. Неожиданно в комментариях женщины оставили огромное количество веселых ответов.

«Несмотря на то, что салоны были закрыты, я не могла сделать свой обычный химический пилинг, я была просто в отчаянии и пошла на крайние меры и использовала утреннюю мочу, чтобы нанести ее на прыщи в надежде избавиться от них. Неделю после этого не было ни одного воспаления. Отвратительные, но отчаянные времена требуют отчаянных мер!»,

— написала одна из пользовательниц Сети.

Многие женщины признались, что использовали перманентные маркеры в качестве быстрого решения скрыть «надоедливую седину». Еще одна из них заявила, что умирала от желания сходить на массаж горячими камнями, из-за чего пошла на крайние меры: украла со двора соседа пару камней, разогрела их, натерла оливковым маслом и потребовала от партнера, чтобы он сделал массаж под расслабляющие треки из плейлиста.

Еще одна женщина постоянно открывала свою посудомоечную машину, которая мыла посуду практически кипятком, чтобы пар обдавал ее лицо, будто она находится в спа. А другая сделала себе домашнюю маску с куркумой, из-за чего ее кожа окрасилась в ярко-желтый цвет.

Не повезло и многим, кто пожелал удалить волосы в домашних условиях: восковые полоски, горячий воск и многие другие средства при неправильном использовании оставляли ожоги и кровоподтеки, напоминающие засосы.

Еще одна дама заявила:

«Горячий совет: не засыпайте с глиняной маской на лице. Это одновременно окрасит и вашу кожу, и ваши простыни. Слава богу, в Zoom есть функция отключения видео».

Однако на карантине были и приятные бьюти-открытия. Например, многие женщины отметили, что без необходимости каждый день наносить макияж и с регулярным контролем выпитой воды состояние их кожи сильно улучшилось.

Среди других бьютихаков был совет, как продлить жизнь засохшей туши:

«Тушь высыхает? Замочите ее в горячей воде на 30 секунд перед использованием, и она прослужит вам еще несколько недель!»

Также для получения драматичного эффекта в макияже глаз, как выяснили некоторые, можно использовать сразу две туши — одну для объема, другую для длины.