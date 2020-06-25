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Назван самый популярный размер ненастоящей груди у россиянок 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Назван самый популярный размер груди у россиянок
Фото: Lenta.ru
Россиянки предпочитают делать грудь натурального размера и естественной формы. Об этом «Ленте.ру» сообщила управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.
По ее словам, в течение последних пяти лет женщины перестали обращаться к врачам за экстремальным увеличением груди, поскольку шестой, седьмой и восьмой размер уже вышли из моды. Сейчас пациентки предпочитают анатомическую форму груди, чтобы она «выглядела естественно».
«Слава богу, наши пациентки прислушиваются к тому, что не нужно забывать о позвоночнике. При увеличении все анатомические формы должны быть соблюдены»,
— подчеркнула Дельник.
Она также рассказала, что часто женщины прибегают к пластике груди после родов, во время которой делают ее подтяжку и возвращают былой объем.
Кроме того, специалистка объяснила, что сейчас импланты стали более мягкими, комфортными и практически неощутимыми, и грудь не теряет чувствительность после операции. Она также добавила, что непрофессиональным взглядом «можно и не понять, что у женщины ненастоящая грудь».
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Красота , Пластические операции
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