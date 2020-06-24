Что нужно знать об абдоминопластике 

Пластический хирург Владимир Плахотин рассказывает об одном из способов получить красивую фигуру.

Классическая абдоминопластика — это серьезное хирургическое вмешательство, которое позволяет скорректировать форму живота и восстановить эстетические пропорции фигуры. Операция позволяет удалить излишки жировой ткани (так называемый, кожно-жировой фартук — выпирающий живот), сформировать красивый пресс, обозначить линию талии. Во время вмешательства зачастую происходит перенесение пупочной зоны и ее размеров.

Как правило, показаниями к проведению абдоминопластики является наличие провисающего живота, асимметрии абдоминальной стенки, отягощенной образованием жирового фартука, диастаза прямых мышц живота (это часто происходит при ожирении и как осложнение после родов). К абдоминопластике иногда прибегают, чтобы избавиться от растяжек (стрий), келоидных рубцов в области живота, грыж (в том числе и в паховой зоне).

Как уже говорилось выше классическая абдоминопластика относится к разряду достаточно серьезных хирургических вмешательств, после которых необходимо неукоснительно соблюдать предписания лечащего врача. Операция проводиться под общим наркозом и длится несколько часов. Около недели после операции придется провести в стационаре под наблюдением.

Сразу после операции на пациента надевают компрессионное белье, носить которое придется от 6—8 недель, чтобы исключить риск расхождения швов. Окончательно снять белье можно будет только через 3 месяца с разрешения хирурга.

Любую физическую нагрузку необходимо исключить на срок до 2-х месяцев, потом будет разрешена лечебная физкультура и только в компрессионном белье. Вернуться к привычным занятиям спортом можно будет только через 3—4 месяца после абдоминопластики.

После операции возникнет необходимость полностью изменить рацион, отказаться от острого, жареного, соленого, алкоголя и курения, а также принимать антибиотики. Под запретом после вмешательства будет посещение бассейна, сауны, солярия и т. д.

Полное восстановление после абдоминопластики может занять от полугода до восьми месяцев.

Абдоминопластика не относится к вмешательствам, которые помогают сбросить вес. Наоборот, эта операция рекомендуется пациентам после сильного похудения (10—30 кг), так как ее задача восстановить красивые формы, поскольку кожа самостоятельно сократиться уже не может.

Очень часто проведение абдоминопластики, даже в том случае, когда пациент сбросил вес или прошел через бариатрию, предваряет липосакция, так как сама по себе абдоминопластика не может избавить от излишков жировой ткани, эта операция направлена на подтяжку живота путем иссечения лишней кожи. В то время как липосакция направлена на избавление от жировых ловушек в области живота, боков и других частей тела. Поэтому абдоминопластика идет в комплексе с липосакцией.

Помимо классической абдоминопластики существуют и другие более легкие формы хирургической коррекции живота: эндоскопическая абдоминопластика (данное вмешательство показано при хорошем тонусе кожи живота), мини-абдоминопластика (во время операции происходит только подтяжка кожи, новые контуры фигуры не происходит формирования новой пупочной зоны).

Также подтяжку живота можно сегодня осуществить при помощи новейшей аппаратной методики под названием BodyTite. Данная методика является на самом деле прорывов в области коррекции формы тела, так как она сочетает в себе две: радиочастотную липосакцию с одновременным лифтингом кожи. Конечно, эта операция не подойдет тем, кто очень сильно сбросил вес и имеет большие излишки кожи, но в остальных случаях — это настоящая находка.

Так как радиочастотная липосакция на аппарате BodyTite не такое травматичное вмешательство как классическая абдоминопластика, при этом она дает отличные результаты. И если у вас есть выбор, его всегда лучше сделать в пользу малоинвазивного вмешательства.