8 вопросов пластическому хирургу 

Современный мир предъявляет повышенные требования к внешнему виду человека. Красивое и здоровое тело — свидетельство жизненного и материального успеха. Поэтому все больше людей обращаются за помощью к пластическим хирургам.

1. С какого возраста и до какого возраста можно делать пластические операции?

— Если мы говорим об эстетической пластической хирургии, то желаемый возраст — 18 лет и старше. С реконструктивной пластикой строгих возрастных ограничений нет. Что же касается «верхней» возрастной границы, то здесь все зависит от состояния здоровья конкретного пациента, наличия или отсутствия противопоказаний к конкретным операциям. К услугам пластических хирургов прибегают люди пенсионного возраста, в том числе и те, которым уже давно перевалило за семьдесят. Главное, чтобы здоровье было в порядке.

2. После родов ребенка живот так и не пришел в прежнюю форму. Занятия спортом не дают желаемого результата. Какие процедуры вы посоветуете?

— Очень многие женщины обращаются с подобными проблемами к пластическому хирургу. Самая распространенная операция — абдоминопластика, или пластика живота. Но в любом случае процедуры назначаются исключительно после первичного приема и консультации с лечащим врачом.

3. Разрешается ли кормление грудью после операции по маммопластике?

— Операции по пластике груди абсолютно безопасны для грудного вскармливания. Молочные протоки во время проведения маммопластики не пересекаются. Имплантаты груди безопасны для здоровья как самой женщины, так и ее детей или последующих детей, и не оказывают никакого влияния на качество молока и кормление грудью. Никаких препятствий не существует, так что можно смело кормить грудным молоком.

4. Если грудные имплантаты были установлены давно, то нуждаются ли они в замене или каких-то дополнительных процедурах?

— Современные технологии позволяют устанавливать имплантаты на неопределенный срок, фактически на всю жизнь. Менять их не требуется. Тем не менее, иногда женщины обращаются вновь к пластическому хирургу, но это чаще всего продиктовано соображениями эстетического характера: им перестают нравиться прежние имплантаты в связи с тем, что меняется взгляд на пропорции груди, ее оптимальный размер. Может иметь место и желание угодить новому мужчине.

5. Мы привыкли, что чаще всего к пластическому хирургу обращаются женщины. Но в последнее время имеет место тенденция к росту популярности услуг пластической хирургии у мужчин. С какими проблемами чаще всего они обращаются?

— Конечно, у мужчин на первом месте — реконструктивная пластика, но и эстетические пластические операции становятся все более распространенными. «Мужская» пластическая хирургия это, прежде всего, ринопластика, то есть улучшение формы носа, блефаропластика — операции на веках, подтяжка лица. Кроме того, среди мужчин растет популярность абдоминопластики и липосакции. Отдельный вопрос — интимная пластика.

6. Долго ли необходимо восстанавливаться после проведения пластической операции?

— Все зависит от конкретной операции и от состояния здоровья конкретного пациента. Есть операции, восстановление после которых занимает всего 1—2 недели, но в некоторых случаях требуется более внушительное время. Например, абдоминопластика подразумевает довольно длительный период восстановления и наблюдения у врача. Тоже самое можно сказать о ринопластике.

7. Сколь быстро меняются тренды в пластической хирургии?

— Действительно, изменения в трендах пластики происходят и их сложно не заметить. Например, ушла мода на пышную грудь, которая имела место несколько лет назад. Сейчас женщины понимают, что мало иметь красивую грудь, надо, чтобы ей соответствовало и все остальное тело — талия, живот. ягодицы. Последним, кстати, уделяют сейчас особое внимание. Коррекция формы и объема ягодиц становится востребованной, так как женщины и девушки хотят иметь более подтянутую и спортивную фигуру.

8. Как решиться на пластическую операцию и с чего сделать первый шаг?

— Прежде всего, потенциальному пациенту необходимо понять, нужна ли ему конкретная пластическая операция и если да, то зачем. Ведь вполне вероятно, что желание пойти под скальпель хирурга продиктовано лишь какими-то комплексами, внешним влиянием, стремлением следовать модным тенденциям. Если позиция осознанная, то следующий шаг — обратиться к пластическому хирургу за консультацией. Самое важное в данном случае — сформировать с врачом доверительные отношения, поскольку если нет доверия, нет взаимопонимания, то будет очень сложно. Лучше искать «своего» специалиста, чем обращаться к любому первому попавшемуся доктору. Уже затем, после первой беседы с хирургом, можно начинать подготовку к операции, которая разнится в зависимости от вида пластики. Это может быть компьютерное моделирование в случае ринопластики или демонстрация примеров, как будет выглядеть грудь после маммопластики. И лишь следующий шаг — собственно медицинское вмешательство.