Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 вопросов пластическому хирургу 

WomanHit.ru и ещё 1 3 часа назад
8 вопросов пластическому хирургу
Фото: WomanHit.ru
Современный мир предъявляет повышенные требования к внешнему виду человека. Красивое и здоровое тело — свидетельство жизненного и материального успеха. Поэтому все больше людей обращаются за помощью к пластическим хирургам.
1. С какого возраста и до какого возраста можно делать пластические операции?
— Если мы говорим об эстетической пластической хирургии, то желаемый возраст — 18 лет и старше. С реконструктивной пластикой строгих возрастных ограничений нет. Что же касается «верхней» возрастной границы, то здесь все зависит от состояния здоровья конкретного пациента, наличия или отсутствия противопоказаний к конкретным операциям. К услугам пластических хирургов прибегают люди пенсионного возраста, в том числе и те, которым уже давно перевалило за семьдесят. Главное, чтобы здоровье было в порядке.
2. После родов ребенка живот так и не пришел в прежнюю форму. Занятия спортом не дают желаемого результата. Какие процедуры вы посоветуете?
— Очень многие женщины обращаются с подобными проблемами к пластическому хирургу. Самая распространенная операция — абдоминопластика, или пластика живота. Но в любом случае процедуры назначаются исключительно после первичного приема и консультации с лечащим врачом.
3. Разрешается ли кормление грудью после операции по маммопластике?
— Операции по пластике груди абсолютно безопасны для грудного вскармливания. Молочные протоки во время проведения маммопластики не пересекаются. Имплантаты груди безопасны для здоровья как самой женщины, так и ее детей или последующих детей, и не оказывают никакого влияния на качество молока и кормление грудью. Никаких препятствий не существует, так что можно смело кормить грудным молоком.
4. Если грудные имплантаты были установлены давно, то нуждаются ли они в замене или каких-то дополнительных процедурах?
— Современные технологии позволяют устанавливать имплантаты на неопределенный срок, фактически на всю жизнь. Менять их не требуется. Тем не менее, иногда женщины обращаются вновь к пластическому хирургу, но это чаще всего продиктовано соображениями эстетического характера: им перестают нравиться прежние имплантаты в связи с тем, что меняется взгляд на пропорции груди, ее оптимальный размер. Может иметь место и желание угодить новому мужчине.
5. Мы привыкли, что чаще всего к пластическому хирургу обращаются женщины. Но в последнее время имеет место тенденция к росту популярности услуг пластической хирургии у мужчин. С какими проблемами чаще всего они обращаются?
— Конечно, у мужчин на первом месте — реконструктивная пластика, но и эстетические пластические операции становятся все более распространенными. «Мужская» пластическая хирургия это, прежде всего, ринопластика, то есть улучшение формы носа, блефаропластика — операции на веках, подтяжка лица. Кроме того, среди мужчин растет популярность абдоминопластики и липосакции. Отдельный вопрос — интимная пластика.
6. Долго ли необходимо восстанавливаться после проведения пластической операции?
— Все зависит от конкретной операции и от состояния здоровья конкретного пациента. Есть операции, восстановление после которых занимает всего 1—2 недели, но в некоторых случаях требуется более внушительное время. Например, абдоминопластика подразумевает довольно длительный период восстановления и наблюдения у врача. Тоже самое можно сказать о ринопластике.
7. Сколь быстро меняются тренды в пластической хирургии?
— Действительно, изменения в трендах пластики происходят и их сложно не заметить. Например, ушла мода на пышную грудь, которая имела место несколько лет назад. Сейчас женщины понимают, что мало иметь красивую грудь, надо, чтобы ей соответствовало и все остальное тело — талия, живот. ягодицы. Последним, кстати, уделяют сейчас особое внимание. Коррекция формы и объема ягодиц становится востребованной, так как женщины и девушки хотят иметь более подтянутую и спортивную фигуру.
8. Как решиться на пластическую операцию и с чего сделать первый шаг?
— Прежде всего, потенциальному пациенту необходимо понять, нужна ли ему конкретная пластическая операция и если да, то зачем. Ведь вполне вероятно, что желание пойти под скальпель хирурга продиктовано лишь какими-то комплексами, внешним влиянием, стремлением следовать модным тенденциям. Если позиция осознанная, то следующий шаг — обратиться к пластическому хирургу за консультацией. Самое важное в данном случае — сформировать с врачом доверительные отношения, поскольку если нет доверия, нет взаимопонимания, то будет очень сложно. Лучше искать «своего» специалиста, чем обращаться к любому первому попавшемуся доктору. Уже затем, после первой беседы с хирургом, можно начинать подготовку к операции, которая разнится в зависимости от вида пластики. Это может быть компьютерное моделирование в случае ринопластики или демонстрация примеров, как будет выглядеть грудь после маммопластики. И лишь следующий шаг — собственно медицинское вмешательство.
Видео дня. Волшебная таблетка
WomanHit.ru: последние новости
Что нужно знать об абдоминопластике Что нужно знать об абдоминопластике Никакой сеточки: 6 мифов о лазерной эпиляции Никакой сеточки: 6 мифов о лазерной эпиляции Анохина назвала «стремной» новую пассию экс-супруга Анохина назвала «стремной» новую пассию экс-супруга
Женский форум
Красота , Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова без белья сверкнула грудью
Бузова без белья сверкнула грудью
Однополые браки звезд, которые всех взбудоражили
Однополые браки звезд, которые всех взбудоражили
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Новости партнеров
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Когда надо прокалывать девочке уши
02:18
Когда надо прокалывать девочке уши
Дети Здоровье
Звездные пары с большой разницей в возрасте
10:22
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
04:21
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
Звёзды
Почему нельзя верить сроку годности на бутылке воды
26:09
Почему нельзя верить сроку годности на бутылке воды
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение