Тэмми Хемброу — фитнес-модель из Австралии. В Сети девушка прославилась благодаря своим пышным формам. Поклонники даже называют ее "австралийской Кардашьян ". "Рамблер" собрал галерею снимков модели.

В Instagram-аккаунте Тэмми Хемброу более 11 миллионов подписчиков. Девушка часто радует подписчиков полуобнаженными фото в бикини.

"Твои фото стоят на фоне моего мобильного", "Моя ежедневная мотивация", "Великолепна внутри и снаружи. Люблю тебя", "Королева", — пишут в комментариях к снимкам модели.

Однако блондинка не всегда обладала таким телосложением. Ягодицы, как у Ким Кардашьян, — результат упорных тренировок, видео с которых она делится на своей странице. А еще у модели есть двое детей. В своем Instagram и на YouTube-канале она рассказывала, как прийти в форму после беременности.