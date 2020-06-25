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Австралийская модель покорила Сеть формами Кардашьян 

Анастасия Иванова 53 минуты назад
Тэмми Хемброу — фитнес-модель из Австралии. В Сети девушка прославилась благодаря своим пышным формам. Поклонники даже называют ее "австралийской Кардашьян". "Рамблер" собрал галерею снимков модели.
В Instagram-аккаунте Тэмми Хемброу более 11 миллионов подписчиков. Девушка часто радует подписчиков полуобнаженными фото в бикини.
"Твои фото стоят на фоне моего мобильного", "Моя ежедневная мотивация", "Великолепна внутри и снаружи. Люблю тебя", "Королева", — пишут в комментариях к снимкам модели.
Однако блондинка не всегда обладала таким телосложением. Ягодицы, как у Ким Кардашьян, — результат упорных тренировок, видео с которых она делится на своей странице. А еще у модели есть двое детей. В своем Instagram и на YouTube-канале она рассказывала, как прийти в форму после беременности.
Видео дня. Волшебная таблетка
Красота , Фото , Ким Кардашьян
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