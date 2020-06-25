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Избавление от второго подбородка стало трендом после карантина 

Lenta.ru 2 часа назад
Удаление второго подбородка стало трендом
Фото: Lenta.ru
Пластический хирург из Лондона рассказала об увеличении спроса на операции по уменьшению второго подбородка после карантина, который вводился из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам доктора Люси Глэнси (Lucy Glancey), во время видеозвонков на платформах Zoom и FaceTime пациенты постоянно рассматривали свою внешность. Заметив недостатки, после карантина она решили озаботиться подтяжкой лица.
«Многие посетители начали комплексовать по поводу своего обвисшего подбородка и челюсти из-за неудачных ракурсов или освещения на онлайн-конференциях»,
— объяснила врач.
Специалистка также добавила, что сейчас набирает популярность процедура NeckTite, поскольку она позволяет добиться «длительного эффекта» без хирургического вмешательства и шрамов. Инъекции ботокса и введение филлеров, напротив, «является недолговечным решением проблемы».
Отмечается, что на сеансе NeckTite, косметолог расщепляет жир на лице пациента с помощью тепла от радиоволн, подтягивая тем самым обвисшую кожу. По информации издания, стоимость процедуры варьируется от 1800 до 2800 фунтов стерлингов (от 155 до 241 тысяч рублей) в зависимости от того, какая часть лица нуждается в подтяжке.
В июне сотрудница клиники пластической хирургии Ксения Дельник поделилась информацией о том, что откачивание жира стало трендом после окончания режима самоизоляции. Она пояснила, что женщины решили делать липосакцию живота и талии, поскольку резко набрали вес во время карантина.
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