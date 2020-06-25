Россиянки отдают предпочтение натуральному размеру и естественной форме груди при выборе пластики. Об этом "Ленте.ру" сообщила управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.
По ее словам, на протяжении последних пяти лет женщины почти не обращались к врачам за экстремальным увеличением груди, так как большие размеры уже вышли из моды (шестой, седьмой, восьмой). В настоящее время пациентки стремятся к анатомической форме груди, чтобы она "выглядела естественно".
"Слава богу, наши пациентки прислушиваются к тому, что не нужно забывать о позвоночнике. При увеличении все анатомические формы должны быть соблюдены" — отметила Дельник.
Кроме того, она объяснила, что женщины зачастую прибегают к пластике после родов, чтобы вернуть груди былой объем.
По оценке специалистки, сейчас импланты стали более комфортными и почти неощутимыми, поэтому грудь не теряет чувствительности после операции. Также становится невозможно отличить непрофессиональным взглядом ненастоящую грудь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Сеть выложили архивный снимок Пугачевой на пляже.