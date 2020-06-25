Россиянки отдают предпочтение натуральному размеру и естественной форме груди при выборе пластики. Об этом " Ленте.ру " сообщила управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник.

По ее словам, на протяжении последних пяти лет женщины почти не обращались к врачам за экстремальным увеличением груди, так как большие размеры уже вышли из моды (шестой, седьмой, восьмой). В настоящее время пациентки стремятся к анатомической форме груди, чтобы она "выглядела естественно".

"Слава богу, наши пациентки прислушиваются к тому, что не нужно забывать о позвоночнике. При увеличении все анатомические формы должны быть соблюдены" — отметила Дельник.

Кроме того, она объяснила, что женщины зачастую прибегают к пластике после родов, чтобы вернуть груди былой объем.

По оценке специалистки, сейчас импланты стали более комфортными и почти неощутимыми, поэтому грудь не теряет чувствительности после операции. Также становится невозможно отличить непрофессиональным взглядом ненастоящую грудь.