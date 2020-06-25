Как продлить жизнь педикюру 

Несколько действенных советов.

Никогда не забывайте про крем

Правило ежедневного увлажнения кожи лица запомнили все, но другие части тела нуждаются в уходе не меньше. Мастера педикюра рекомендуют использовать крем для ног каждый вечер перед тем, как лечь спать. Намазав ступни кремом, можно надеть на них специальные носочки из натуральных тканей — они повысят эффективность крема и позволят коже дышать. Выбирая крем, выбирайте средства с мочевиной в составе — она отлично увлажняет, борется с мозолями и не позволяет коже загрубеть. Летом следует использовать крем с легкой текстурой и с эффектом увлажнения или даже охлаждения. Эфирные масла тоже лишними не будут — они смягчают кожу и кутикулу. Наш топ — масла лаванды, ши и чайного дерева: они увлажняют, снимают усталость и оказывают дезодорирующий эффект.

Регулярный уход

Даже если вы стабильно раз в месяц ходите в салон на педикюр, это не значит, что в перерывах между визитами не надо ничего делать. Помимо ежедневного нанесения крема, специалисты рекомендуют делать ванночки, маски и использовать специальную пилку для кожи стоп. Для ванночек отлично подойдет морская соль, натуральные масла и экстракты лекарственных растений — ромашки, календулы и зеленого чая. Пилкой стоит теперь сухие стопы не чаще одного раза в неделю — слишком агрессивное спиливание приведет к еще более быстрому образованию огрубевшей кожи.

Удобная обувь

Состояние вашего педикюра во многом зависит от обуви, которую вы носите. Летом мы особенно часто отдаем предпочтение не самой комфортной обуви, делая выбор в пользу красоты. Самые модные в этом сезоне босоножки, снабженные множеством ремешков и плотно сидящие на ноге, не только привлекают множество восторженных взглядов, но и могут стать причиной возникновения мозолей и натоптышей. Конечно, блистать время от времени хотят все, но иногда все же стоит делать перерыв на более комфортные варианты.

Если летом больше страдают стопы, то в холодное время года под ударом нередко оказывается само покрытие. Виной тому — узкая закрытая обувь. Если ваши пальцы плотно упираются в мыс обуви, лак может стираться и трескаться, это тоже всегда стоит иметь в виду.

Сбалансированное питание

Как ни странно, но этот пункт едва ли не важнее всех предыдущих. Если результаты двух часов проведенных в салоне педикюра перестают быть заметны уже через 1,5-2 недели, то дело наверняка не в креме или узкой обуви. Состояние кожи стоп, равно как и любой другой части тела, очень зависит от того, что мы едим. Если никакой внешний уход не справляется с загрубевшей кожей на ногах, попробуйте сдать общий анализ крови и проконсультироваться с терапевтом. Скорее всего, он выявит нехватку каких-то веществ, восполнив которую, вы навсегда забудете о проблеме "краткосрочного" педикюра.