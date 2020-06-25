Как вы портите вечерний макияж 

WomanHit.ru выяснил, какие ошибки не дают нам произвести сногсшибательный эффект.

Без сомнений, вечерний макияж требует постоянной практики, только в этом случае вы можете похвастаться идеальной проработкой всех частей лица. Однако даже самые опытные в вопросе визажа девушки допускают серьезные ошибки, которые могут свести на нет все усилия при подготовке к важному мероприятию.

Макияж глаз повторяет оттенки вечернего платья

Несколько десятилетий мы жили с мыслью о том, что цвета, используемые в макияже, как минимум должны сочетаться с аксессуарами, максимум — совпадать с платьем. Сегодня наносить зеленые тени под зеленое платье — скучнейшее занятие, так вы не сможете произвести тот сногсшибательный эффект, на который рассчитывали. Не бойтесь экспериментов, однако старайтесь не делать резких контрастов — цвета могут не совпадать, но должны быть одной температуры: холодная палитра не должна смешиваться с теплой.

Границы теней и карандаша слишком четкие

Графичность так же покидает модный пьедестал. Четкие брови, карандашные линии и тени вызовут, скорее, удивление, чем восхищение. Особенно важно соблюдать правила растушевки, если вы используете сразу несколько оттенков теней: старайтесь сделать переходы как можно более градиентными, один цвет «вплывает» в другой. При этом основной акцент мы всегда делаем на верхнем веке, иначе вы рискуете сделать нижнее веко слишком тяжелым.

Вы до сих пор используете карандаш для губ

Конечно, если карандаш идеально совпадает с оттенком помады, все в порядке, другое дело, когда карандаш, не дай бог, темнее помады. Подобный акцент возможен только при создании тематического макияжа, но никак ни для классического вечернего. Яркий макияж глаз подразумевает нейтральные губы, а потому наносим помаду подушечками пальцев, чтобы слегка придать оттенок, не более.

Что за тон?

Вечерний макияж всегда ассоциируется с яркостью и плотным тональным покрытием. Так и было последние несколько десятков лет, и все же, к счастью, эти времена миновали, теперь ночные вечеринки и светские выходы не обязывают создавать на лице маску из плотного крема и пудры. Одним из самых больших минусов плотного тона является его воздухонепроницаемость, а значит кожа как минимум несколько часов будет страдать под толстым слоем «штукатурки». В результате — дополнительные походы к косметологу ради избавления от мелких мимических морщин. Чтобы этого избежать, обратите внимание на тональные основы с легким покрытием.

Хайлайтер

Беда многих девушек: не каждая может вовремя остановиться, предпочитая наносить средство в огромных количествах. На самом деле вам требуется выделить всего несколько зон — верхняя часть скулы и в некоторых случаях нос. Будьте аккуратны, нанося хайлайтер на спинку носа, так как средство придает визуальный объем, но вы же не хотите сделать акцент на своем носе? Лучше всего ограничиться скулами.