Девушка увеличила грудь на 7 размеров и поглупела

27-летняя жительница американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потратила 70 тысяч долларов на пластическую операцию, чтобы стать секс-куклой.

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Женщина по прозвищу Sapphire Saint, увеличила грудь на семь размеров, скорректировала форму своего носа и делала инъекции ботокса. Кроме того, она регулярно посещает четырехчасовые сеансы гипноза, призванные сделать ее более глупой.

«Благодаря им, я так сильно изменилась. Все мои друзья и родственники заметили, насколько я стала глупой»,

— сказала Sapphire Saint.

Американка говорит, что она всю жизнь хотела быть секс-куклой. За первую операцию заплатил ее бывший муж, который продолжал поддерживать ее даже после расставания.

«Он помог мне выбраться из сложной финансовой ситуации, но у нас не так много общего, потому что ему 76 лет»,

— сказала она.

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Sapphire Saint не намерена останавливаться на достигнутом и хочет, среди прочего, увеличить ягодицы, сделать еще одну ринопластику, удалить ребра, а также установить имплантаты на щеках и губах.

«Я собираюсь увеличить свою грудь»,

— сказала она.