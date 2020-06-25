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Девушка увеличила грудь на 7 размеров, чтобы быть как секс-кукла 

BigPicture.ru 3 часа назад
Девушка увеличила грудь на 7 размеров и поглупела
Фото: BigPicture.ru
27-летняя жительница американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потратила 70 тысяч долларов на пластическую операцию, чтобы стать секс-куклой.
BigPicture.ru
Женщина по прозвищу Sapphire Saint, увеличила грудь на семь размеров, скорректировала форму своего носа и делала инъекции ботокса. Кроме того, она регулярно посещает четырехчасовые сеансы гипноза, призванные сделать ее более глупой.
«Благодаря им, я так сильно изменилась. Все мои друзья и родственники заметили, насколько я стала глупой»,
 — сказала Sapphire Saint.
Американка говорит, что она всю жизнь хотела быть секс-куклой. За первую операцию заплатил ее бывший муж, который продолжал поддерживать ее даже после расставания.
«Он помог мне выбраться из сложной финансовой ситуации, но у нас не так много общего, потому что ему 76 лет»,
— сказала она.
BigPicture.ru
Sapphire Saint не намерена останавливаться на достигнутом и хочет, среди прочего, увеличить ягодицы, сделать еще одну ринопластику, удалить ребра, а также установить имплантаты на щеках и губах.
«Я собираюсь увеличить свою грудь»,
— сказала она.
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