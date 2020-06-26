Лисси Изабелла — модель из Великобритании. Девушка покорила Сеть не только своей идеальной внешностью, но и удивительной гибкостью. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.

Девушке 27 лет, и она живет в Лондоне. У эффектной брюнетки британские, французские и бразильские корни.

В Instagram-аккаунте Лисси Изабеллы более 400 тысяч подписчиков. Модель радует поклонников снимками в полуобнаженном виде, но пикантными их делает не только отсутствие одежды. Девушка занимается растяжкой и охотно демонстрирует свой талант в социальных сетях.

"Самая гибкая женщина на земле", "Идеальная растяжка", "Так гибко! Так горячо!", — восхищаются Лисси подписчики в комментариях.

На ее странице десятки фотографий в шпагате и других гимнастических позах. При этом с подбором спортивной одежды для снимков модель особо не заморачивается.