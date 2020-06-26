5 ошибок мытья головы

Хотите, чтобы волосы были гладкими и сильными? Есть вещи, которые делать нельзя ни в коем случае. Эту схему я проверила на себе и не отклоняюсь ни на пункт. Питание и увлажнение волос масками плюс эти правила — и ломкость волос при расчесывании снижена до минимума.

Диана Миллен, бьюти-эксперт сообщества "ШИКАРНЫЕ ВОЛОСЫ. Уход за волосами"

1. Мытье горячей водой

Волосы нельзя мыть горячей водой, поскольку высокая температура нарушает структуру волос и усиливает активизацию работы сальных желез. Мыть только теплой водой, а в самом конце нелишне будет ополоснуть холодной.

2. Намыливание по длине

Шампунь нужно наносить только на корни! Бальзам — на длину и кончики. Если вам знакомо это правило, хорошо. Но, оказывается, знают его далеко не все девушки! Промывая длину шампунем, а не стекающей пеной, вы обрекаете свои волосы на сухость и ломкость.

3. Выкручивание полотенцем

Волосы нельзя тереть, агрессивно выжимать. Можно только аккуратно промокнуть полотенцем, не закручивая в него волосы. При закручивании вы растягиваете волос, который затем становится ломким и безжизненным. ⠀

4. Хождение в полотенце

Замечали, что голову помыли недавно, а волосы уже как будто грязные? Из-за эффекта сауны, создаваемого тканью, сальные железы начинают активнее работать, волосы быстрее теряют чистый и ухоженный вид. Вообще, пары минут с полотенцем на голове вполне достаточно.

5. Расческа на мокрые волосы

Грешите расчесыванием мокрых волос, чтобы позволить им высохнуть уже прямыми? Забудьте об этом! Агрессивное расчесывание и вообще расчесывание мокрых волос — под запретом. Опять же, растянете волосы и сами подведете их к ломкости.

Я делаю так: слегка сушу холодным или теплым воздухом фена корни волос, захватывая немного длину, и аккуратно разделяю пряди пальцами. Потом уже расчесываю волосы (когда они полусухие). Помним: сначала расчесываем кончики, потом — длину (кстати, перед мытьем волосы лучше их расчесать).