Ошибки в уходе за кожей, которые ускоряют старение

Чего не стоит делать, если хотите сохранить молодость.

Вы забываете про солнцезащитный крем

О необходимости использования SPF каждый день вне зависимости от времени года и погоды слышно из каждого утюга, и не зря. Ультрафиолетовые лучи А-типа действительно являются одним из самых главных катализаторов старения и провоцируют пигментацию. Поэтому, пренебрегать этим правилом мы решительно не советуем. Как правильно выбрать подходящее солнцезащитное средство — читайте здесь.

Кстати, SPF-защита необходима не только коже лица, но и шее и рукам, которые точно так же страдают от ультрафиолета. В их случае это не гиперпигментация (как на лице), а уменьшение тонуса и обезвоженность.

Лечите акне точечно

Неочевидный факт, но наносить средства от акне непосредственно на сам прыщ — неправильно. Таким образом, вы пересушиваете отдельные участки кожи, а от проблемы высыпаний это в конечном итоге не спасает. Сухость кожи непосредственно связана со старением, так как на обезвоженных кожных покровах легче появляются морщины. Чтобы избавиться от акне и не навредить коже, специалисты рекомендуют выбирать средства с увлажняющим эффектом и наносить их на все лицо — это обеспечит профилактику новых высыпаний и защитит кожу от сухости.

Ложитесь спать с макияжем

Переодически мы возвращаемся домой и готовы тут же упасть в постель, причиной тому может быть утомительный рабочий день или безумная вечеринка. Вне зависимости от источника вашей усталости, макияж необходимо смыть. В течение дня кожа загрязняется от пыли и экологических токсинов, которые проникают в поры, вызывают воспаления и множество других неприятных последствий, в том числе катализируют старение. Поэтому, очищение лица перед сном — строго обязательно.

Слишком быстро отказываетесь от средства

Если вы начали антивозрастной уход и не видите эффекта сразу, не спешите выбрасывать средство и отправляться на поиски нового. Мгновенное преображение, которое наступает за 1-2 дня вам обеспечит только ботокс (или его неинвазивные аналоги). Действие любого антивозрасного крема обладает накопительным эффектом. На регенерацию волокон коллагена и эластина (отвечающих за молодость и тонус кожи) требуется около 3-4 недель, поэтому стоит запастись терпением.

Перегружаете кожу

"Чем больше, тем лучше" — явно не тот метод, которым стоит руководствоваться, когда речь идет об уходе за кожей. Верхние слои эпителия на самом нежнее и чувствительнее, чем вам кажется, и от слишком большой нагрузки косметическими средствами, кожа может истончаться, терять тонус и естественное сияние. За кожей действительно можно "переухаживать" (подробнее об этом — здесь), и приведет это к не самым приятным последствиям.