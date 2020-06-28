Блефаропластика: главные мифы о коррекции век 

Пластический хирург Александр Вдовин комментирует 10 самых распространенных стереотипов, связанных с этой процедурой

На сегодняшний день пластика век (блефаропластика) — одно из самых популярных вмешательств как среди представительниц слабого пола, так и у мужской половины населения. К блефаропластике прибегают как по возрастным показаниям, так из-за эстетических соображений. Данная операция относится к числу относительно легких хирургических вмешательств: период восстановления после проходит достаточно быстро и (при соблюдении всех рекомендаций лечащего врача) без осложнений.

Кажущаяся простота проведения операции породила вокруг блефаропластики множество мифов и слухов, останавлюсь на десяти из них.

Миф №1

Коррекцию век можно делать только один раз. Кожа в области век действительно тонкая и характеризуется отсутствием подкожно-жировой клетчатки. Но это не является противопоказанием к проведению повторной операции в случае необходимости. Результат вмешательства может сохраняться до 10 лет, в ряде случае дольше или, наоборот, меньше — все зависит от индивидуальных особенностей организма, образа жизни, метаболизма и других факторов.

Миф №2

Отсутствие списка противопоказаний. Блефаропластика, как и любое другое хирургическое вмешательство, проводится не только по показаниям, но и с учетом противопоказаний. Есть общий список, в который входят гипертония, некомпенсированный сахарный диабет, болезни крови, обострения хронических и респираторных заболеваний, почечная и печеночная недостаточность. Помимо этого, противопоказанием может стать наличие повышенного внутриглазного давления, поражение роговицы, катаракта, инфекции глаз, недавние операции на глазах.

Миф №3

Блефаропластика проводится под общим наркозом. Чаще всего при коррекции век применяются такие способы обезболивания, как инфильтрационная анестезия в сочетании внутривенной седацией. Выбор способа обезболивания — прерогатива пластического хирурга, при этом пациент всегда может выразить свое личное мнение.

Миф №4

Блефаропластику может сделать любой пластический хирург. На самом деле, у каждого хирурга есть своя специализация, и именно это является основополагающим фактором при выборе специалиста. Не может один и тот же человек одинаково хорошо делать маммопластику и ринопластику — в любом вмешательстве есть свои тонкости и нюансы. Поэтому, выбирая хирурга, нужно понимать, на чем он специализируется, что он делает лучше всего и какое вмешательство у него стоит «на потоке».

Миф №5

Благополучный исход операции зависит от хирурга. Это миф, но только отчасти. От пациента и его готовности нести ответственность за послеоперационный период, неукоснительно исполняя все рекомендации врача и соблюдая необходимые ограничения, также зависит результат операции.

Миф №6

Операция не подходит тем, у кого есть проблемы со зрением. Вы удивитесь. но блефаропластика помогает решить некоторые проблемы со зрением. Начнем с того, одним из показаний к проведению верхней блефаропластики является птоз верхнего века. Даже из-за нависания века пациенты начинают хуже видеть — это медицинский факт. Ни близорукость, ни дальнозоркость противопоказанием к проведению блефаропластики не являются.

Миф №7

Грыжи под глазами могут появиться снова. В данном случае появлению грыж может способствовать только наследственный фактор. Других объективных причин для возникновения мешков под глазами у пациентов после блефаропластики нет.

Миф №8

Круговая блефаропластика — лучший вариант коррекции век. Лучший вариант пластики век — это коррекция по показаниям. Если у пациента есть нависание века, но нет показаний для проведения нижней блефаропластики (мешков под глазами, морщин и т. д.), то «круговая» блефаропластика ему не нужна. Иногда даже при наличии показаний стоит развести вмешательства во времени, сделав сначала верхнюю блефаропластику, а спустя какое-то время — нижнюю. Это позволит получить красивый разрез глаз.

Миф №9

После блефаропластики нельзя пользоваться косметикой. Воздержаться от использования декоративной косметики в идеале необходимо до момента, пока не будут сняты швы. Это происходит на 3—5 день после проведения верхней блефаропластики. Также пациентам с близорукостью рекомендуется отказаться от ношения линз на неделю. К ограничениям после коррекции век относится посещение спортзала, сауны, бассейна и солярия.

Миф №10

Мгновенный результат омоложения. Поскольку блефаропластика относится к несложным вариантам вмешательств: спустя 1,5—2 часа после операции пациент может вернуться домой, а через сутки-двое к обычному образу жизни, воспринимать легкомысленно эту операцию тем не менее не стоит. Не стоит забывать, что эффект от проведенного вмешательства можно будет получить только после полного восстановления тканей — на это уходит от 1—1,5 месяцев. Чтобы ускорить процесс заживления тканей можно прибегнуть к косметологическим процедурам таким, как микротоковая терапия, лимфодренажный массаж, мезотерапия.