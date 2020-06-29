Не так давно СМИ вдруг стали писать об американской модели палестинского происхождения Белле Хадид как о "самой красивой женщине в мире". Такой неофициальный титул красавица получила из-за пластического хирурга Джулиана де Сильва, который решил оценить лица знаменитостей на соответствие греческой теории золотого сечения. Именно лицо Беллы стало самым симметричным, поэтому у нее стало еще больше почитателей среди мужчин и женщин.

Среди тех, кто просто восхищался красотой модели, нашлись и девушки, мечтающие быть на нее похожими. Однако недавно в Сети стали громко обсуждать фактического двойника Беллы. Как выяснил "Рамблер", "копией" оказалась девушка по имени Никки из Нью-Йорка, а о сходстве с Хадид ей говорят ежедневно.

При этом некоторые считают, что 22-летняя девушка даже эффектнее модели, которую знает весь мир.