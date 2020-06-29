Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У самой красивой женщины появилась еще более эффектная девушка-двойник 

Диана Товсепова 2 часа назад
Не так давно СМИ вдруг стали писать об американской модели палестинского происхождения Белле Хадид как о "самой красивой женщине в мире". Такой неофициальный титул красавица получила из-за пластического хирурга Джулиана де Сильва, который решил оценить лица знаменитостей на соответствие греческой теории золотого сечения. Именно лицо Беллы стало самым симметричным, поэтому у нее стало еще больше почитателей среди мужчин и женщин.
Среди тех, кто просто восхищался красотой модели, нашлись и девушки, мечтающие быть на нее похожими. Однако недавно в Сети стали громко обсуждать фактического двойника Беллы. Как выяснил "Рамблер", "копией" оказалась девушка по имени Никки из Нью-Йорка, а о сходстве с Хадид ей говорят ежедневно.
При этом некоторые считают, что 22-летняя девушка даже эффектнее модели, которую знает весь мир.
Видео дня. Знаменитости, которых уже не узнать
Красота , Фото , Белла Хадид
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
04:47
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
Дом и сад
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
10:24
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
02:02
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение