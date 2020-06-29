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Официантка разбогатела на продаже фото в бикини и решила стать моделью 

Lenta.ru 24 минуты назад
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Фото: @teagankayee
Австралийка разбогатела на продаже откровенных снимков в платной соцсети OnlyFans и решила стать моделью. Об этом пишет издание The Sun.
21-летняя Тиган Кэй (Teagan Kaye) работала в ресторане быстрого питания, где получала 100 фунтов стерлингов (8660 рублей) в неделю. По совету подруги девушка решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. «Сперва я была настроена скептически из-за того, что у меня было особое отношение к подобному контенту, и мне было непривычно, но все же я захотела попробовать», — отметила она.
Отмечается, что сейчас Кэй зарабатывает девять фунтов стерлингов с каждого человека (780 рублей), который оформляет месячную подписку на ее профиль. Общая сумма заработка модели равна тысяче фунтов стерлингов в день (около 90 тысяч рублей). Кроме того, на платформе есть возможность запросить дополнительные фотографии за отдельную плату.
По словам Кэй, большая часть ее подписчиков — женщины, в частности модели и фотографы, «ищущие вдохновения». «Люди думают, что на OnlyFans размещают только пошлый контент. Лично я делюсь в этой соцсети закулисьем своих фотосессий в нижнем белье, роликами, отснятыми во время модельных съемок. Это одна из лучших вещей, которыми я когда-либо занималась», — заявила австралийка.
Свою предыдущую работу девушка описала как «абсолютное дно». Теперь Кэй надеется, что новое увлечение поможет ей стать профессиональной моделью: она мечтает об этой карьере с трех лет.
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