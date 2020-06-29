Родила двоих и вернулась в эскорт 

Можно ли совмещать работу в эскорте и воспитание детей? Австралийка вернулась в секс-индустрию после рождения дочери и сына. Она утверждает, что растить малышей гораздо сложнее, чем обслуживать клиентов.

Мэдисон Эштон не первый год работает в элитном эскорте. Дочь и сын знают о ее пикантной профессии, но не осуждают ее. Женщина говорит, что работа в сексуальной сфере не мешает ей быть хорошей матерью. Мэдисон работает в элитном эскорте под псевдонимом Кристина Макквин (Christine McQueen). Она рассказала, как ей удается совмещать работу в секс-индустрии и материнство. Австралийка не сообщала детям о своем занятии, но когда старшей дочери исполнилось 14, она почувствовала что-то неладное, а младший сын узнал о маминой работе из газеты. Тем не менее, женщина считает себя достойной матерью.

Мэдисон родила дочь и сына от разных мужчин. В то время она ушла из сферы секс-услуг и пробовала вести обычный образ жизни. Разочарование в отношениях с отцами детей помогли женщине понять, что ей было намного лучше в индустрии развлечений для взрослых. Она решила возобновить карьеру в эскорте, чтобы иметь возможность прокормить и воспитать малышей.

Брюнетка говорит, что воспитывать детей намного труднее, чем работать в эскорте. Как-то она полетела с ребятами в отпуск, во время которого сын постоянно закатывал истерики. Отдых был безнадежно испорчен.

Мэдисон жила в двух мирах: ночью она работала в эскорте, а рано утром приходила домой, готовила завтрак, и начиналась вторая смена — семейная. Женщина пыталась немного вздремнуть днем, но этого не хватало, чтобы полноценно отдохнуть.

Тем не менее, австралийка рада, что выбрала карьеру в секс-индустрии. Она зарабатывала неплохие деньги и могла достойно обеспечивать детей. Мэдисон нанимала хороших нянь для присмотра за дочерью и сыном.

Вернувшись в эскорт после декрета, брюнетка начала улучшать свою внешность, чтобы чувствовать себя более уверенной в себе и сексуальной. Она снова начала притягивать мужчин, как магнит.

Мэдисон часто ощущала на себе осуждающие взгляды матерей на школьных собраниях. Некоторые относились к ней дружелюбно, а другие открыто выражали свое презрение. Дети иногда просили ее одеваться поприличнее, и тогда ей становилось действительно стыдно.

Когда дочери исполнилось 14 лет, она почувствовала что-то неладное и начала расспрашивать мать об отце. Мужчина был одним из клиентов Мэдисон. Она не рассказала дочке всей правды, но та догадалась о работе матери в секс-индустрии, подумав, что та занимается стриптизом. Мэдисон пришлось объяснить, что она работает в эскорте.

Сын узнал о занятии матери из газет в 2012 году, когда ее имя мелькало в новостях в связи с судебными разбирательствами вокруг имущества миллиардера Пратта, который был любовником Мэдисон. На тот момент мальчик еще точно не понимал в чем состоит ее работа, и постоянно защищал мать. Другие ребята дразнили парня, говоря, что его мать — порнозвезда, но он не обращал на это внимания. Сын никогда не обсуждал с Мэдисон детали ее пикантного занятия.

Австралийка говорит, что стереотип о работе в секс-индустрии провоцирует многих людей осуждать и притеснять таких, как она. Тем не менее, пикантная профессия не мешает Мэдисон быть отличной матерью и дарить детям любовь.