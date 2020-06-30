Истории успеха бывают разные. Так например, 21-летняя австралийка Тиган Кей уже успела сменить три профессии и даже разбогатеть, заработав при этом популярность.

А начинала она, как выяснил "Рамблер", с работы в ресторане быстрого питания, где ей удавалось получить 100 фунтов стерлингов (8660 рублей) в неделю. Но не обошлось без совета заботливых подруг, предложивших фигуристой красавице гораздо более легкую идею для заработка. Девушке посоветовали продавать доступ к своим пикантным фото на специальной онлайн-платформе.

"Сперва я была настроена скептически из-за того, что у меня было особое отношение к подобному контенту, и мне было непривычно, но все же я захотела попробовать", — рассказала Тиган.

"Карьера" быстро пошла на лад и сейчас девушка зарабатывает тысячу фунтов стерлингов в день (около 90 тысяч рублей), а подписаться на месячную рассылку ее фото стоит девять фунтов стерлингов с каждого человека (780 рублей).

При этом, красотка уверяет, что чаще всего за ее фото платят девушки (модели и фотографы), которые просто "ищут вдохновения". Свою первую работу девушка считает "абсолютным дном", а сейчас она стала работать и в качестве модели для рекламы купальников, осуществив свою детскую мечту.