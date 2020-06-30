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Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм 

WMJ.ru 1 час назад
Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм
Фото: WMJ.ru
Блогерша показала, как скрывает целлюлит на фото и поделилась честными фото без ретуши. Подробности — в новом материале.
Известный фитнес-блогер Даная Мерсер показала сравнение своих «подготовленных» фото и правдивых и рассказала, что скрывается за идеальной картинкой в Instagram.
@danaemercer
На постановочных фото девушка втягивает живот и поворачивает ягодицы так, чтобы на них падала тень — так растяжки и целлюлит скрываются из виду.
А на правдивых фото показана реальная фигура девушки: с ямочками, целлюлитом, обвисшей кожей и расслабленным животом.
@danaemerce
Такими фотографиями Даная хочет донести до своей аудитории бодипозитивное сообщение: у всех есть ямочки, шрамы, пятна — и это абсолютно нормально. Интересно, что девушка имеет опыт работы в модных журналах, поэтому подробно рассказывает в своих постах о том, что кроется за красивой обложкой или фото в Instagram.
@danaemercer
Подписчики блогерши в восторге от ее слов и честных фото. Не каждый осмелится показать себя в неудачном ракурсе, но Даная гордо несет бодипозитивный посыл и помогает девушкам принять себя.
Спасибо тебе! Ты потрясающая и вдохновляешь тысячи женщин,
— повторяется почти в каждом комментарии.
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