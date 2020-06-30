Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм 

Блогерша показала, как скрывает целлюлит на фото и поделилась честными фото без ретуши. Подробности — в новом материале.

Известный фитнес-блогер Даная Мерсер показала сравнение своих «подготовленных» фото и правдивых и рассказала, что скрывается за идеальной картинкой в Instagram.

@danaemercer

На постановочных фото девушка втягивает живот и поворачивает ягодицы так, чтобы на них падала тень — так растяжки и целлюлит скрываются из виду.

А на правдивых фото показана реальная фигура девушки: с ямочками, целлюлитом, обвисшей кожей и расслабленным животом.

@danaemerce

Такими фотографиями Даная хочет донести до своей аудитории бодипозитивное сообщение: у всех есть ямочки, шрамы, пятна — и это абсолютно нормально. Интересно, что девушка имеет опыт работы в модных журналах, поэтому подробно рассказывает в своих постах о том, что кроется за красивой обложкой или фото в Instagram.

@danaemercer

Подписчики блогерши в восторге от ее слов и честных фото. Не каждый осмелится показать себя в неудачном ракурсе, но Даная гордо несет бодипозитивный посыл и помогает девушкам принять себя.

Спасибо тебе! Ты потрясающая и вдохновляешь тысячи женщин,

— повторяется почти в каждом комментарии.