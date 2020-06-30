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Бывший боец UFC продает откровенные фото из-за пандемии 

Рамблер 2 часа назад
Из-за карантина экс-спортсменка продает интимные фото
Фото: @dandoiscindy
Бывший боец UFC Синди Дандуа вынуждена продавать интимные фото из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом девушка рассказала The Sun.
До пандемии коронавируса бельгийка владела спортзалом, но была вынуждена закрыть его из-за карантина. Так, она лишилась денег, но ей помогла платформа, где подписчики платят за интимные фото спортсменки.
"Я лишилась своего зала из-за карантина, государство мне ничем не помогает, а полёты отменили. Это привело к финансовым проблемам. Чтобы их решить, я зарегистрировалась на сервисе OnlyFans. Это поможет мне собрать деньги, чтобы снова открыть зал и вернуть ребятам их дом", — рассказала она в интервью.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая молодая миллиардерша оголила грудь.
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