Из-за карантина экс-спортсменка продает интимные фото

Бывший боец UFC Синди Дандуа вынуждена продавать интимные фото из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом девушка рассказала The Sun.

До пандемии коронавируса бельгийка владела спортзалом, но была вынуждена закрыть его из-за карантина. Так, она лишилась денег, но ей помогла платформа, где подписчики платят за интимные фото спортсменки.

"Я лишилась своего зала из-за карантина, государство мне ничем не помогает, а полёты отменили. Это привело к финансовым проблемам. Чтобы их решить, я зарегистрировалась на сервисе OnlyFans. Это поможет мне собрать деньги, чтобы снова открыть зал и вернуть ребятам их дом", — рассказала она в интервью.