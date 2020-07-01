Сегодня, 1 июля, последний день, когда можно проголосовать за или против поправок в Конституцию Российской Федерации. И пока одни ратуют за необходимость голосования, а другие с пеной у рта доказывают, что все это совершенно никому не нужно и ничего не изменит, есть люди, которые проявляют свою гражданскую позицию даже в самых неожиданных местах.

Так, например, профессиональный тренер, хореограф, да и просто невероятно красивая женщина Анна Васильева решила, что катание на серфе — не причина, чтобы не проголосовать. Стоя прямо на доске и скользя по волнам, Анна заполнила электронный бюллетень.

Мы не призываем вас срочно заполнять бюллетени (хотя, собственно, что в этом плохого?), это личное дело каждого. Мы предлагаем вам обратить внимание на красивую девушку, которая своими умопомрачительными шпагатами сводит с ума своих подписчиков. Самые невероятные шпагаты (и не только) Анны Васильевой — в фотогалерее.