Врач назвал три принципа идеальной фигуры

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Врач-диетолог Александр Ноев рассказал, как получить идеальной фигуру в беседе с Nation News.

Важным для похудения врач считает поддержание водного баланса в организме. Чтобы не появлялся целлюлит, не падал тонус мышц, и не портилась кожа, эксперт советует употреблять воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. Также важен сбалансированный режим питания.

— Пусть ваши перекусы будут только здоровыми и полезными — авокадо, цельнозерновые хлебцы, ягоды, орехи — 20-30 грамм, 1-2 фрукта в день, натуральный нежирный молодой сыр, творог и йогурт, кефир, если вы не страдаете лактазной недостаточностью, зеленый и травяной чаи, — советует Ноев.

Диетолог напомнил, что утром лучше зарядиться сложными углеводам, в обед — употреблять белок и овощи. Ужин стоит приготовить из протеиновых продуктов.

И главное, не стоит превышать дневную норму калорий, рассчитать которые поможет специальное приложение в смартфоне.