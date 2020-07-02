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49-летняя многодетная мать раскрыла секреты своей красоты 

Lenta.ru 2 часа назад
49-летняя многодетная мать раскрыла секреты красоты
Фото: @bombshellinthisdress
«Вечно молодая» жительница Макао, у которой четыре взрослых ребенка, раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Ее советами поделилась газета Daily Mail.
49-летняя Белла Эрнандез (Bella Hernandez), урожденная филиппинка, призналась, что незнакомцы часто принимают ее за 30-летнюю. В интернете с ней пытаются знакомиться мужчины, которые значительно моложе ее.
Чтобы сохранить молодость, Эрнандез тщательно ухаживает за кожей. Дважды в неделю она наносит на лицо свежевыжатый лимонный сок, держит по 10 минут, а затем смывает. Филиппинка считает, что это помогает осветлить кожу. Также она всегда умывается перед сном, даже если очень устала. Для увлажнения кожи лица Эрнандез использует самодельную маску из авокадо, иногда она наносит ее и на волосы. Другие части тела она увлажняет кокосовым маслом.
Также филиппинка каждый день пьет много воды. Утро она начинает с горячего чая с лимоном, медом и имбирем или тонизирующего напитка из куркумы с щепоткой черного перца. На завтрак Эрнандез обычно ест тост с авокадо, вареные яйца или омлет, на обед салат с куриной грудкой, а на ужин «что-нибудь легкое», если у нее нет встречи в ресторане. Иногда она балует себя чаем с молоком, но кладет туда мало сахара. Филиппинка каждый день пьет витамин C для поддержания иммунитета и занимается спортом не меньше четырех раз в неделю.
Эрнандез призналась, что начала тщательно следить за своим здоровьем после того, как 13 лет назад победила рак почки.
«Это изменило мою жизнь, теперь я даже каждый свой вдох не воспринимаю как должное. Я ценю свое время и энергию»,
— объяснила она.
Филиппинка призвала даже самых занятых людей помнить о важности заботы о теле, рассудке и душе; уделять время себе и баловать себя.
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