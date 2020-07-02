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Как ухаживать за губами в жару 

Eva.ru 5 часов назад
Как ухаживать за губами в жару
Фото: Depositphotos
Жара иссушает губы, а горячие ветра заставляют их трескаться. Даже дорогие бальзамы порой не в силах помочь. Изучаем азбуку ухода за губами, там действительно есть неожиданные нюансы и тонкости.
Когда кожа губ становится сухой, трудно улыбаться — трещинки мешают и болят. Особенно часто сохнут и трескаются губы в знойную ветреную погоду, но не только жара становится причиной возникновения этой неприятной проблемы.
Во-первых, состояние губ ухудшается от частого облизывания. Мы часто забываем, что в состав слюны входят кислоты, призванные помогать в расщеплении пищи. Они и становятся причиной микроповреждений на нежной коже губ, да и влажная кожа под воздействием ветра травмируется значительно сильнее.
Во-вторых, причиной ухудшения состояния губ может быть обычный авитаминоз. Недостаток витаминов А и Е становится причиной повышенной сухости губ, а также может вызывать их шелушение и растрескивание. Если увеличить в своем рационе долю продуктов с нужными витаминами не получается, то магазины и аптеки предлагают большой выбор бальзамов и гигиенических помад, обогащенных добавками.
В-третьих, летом часто дуют сильные жаркие ветра. Сухой воздух вытягивает драгоценную влагу из губ, как результат — сухость, трещины и болезненные ощущения.
Первым шагом в заботе о губах станет пересмотр своего рациона. Пейте достаточное количество воды, разнообразьте стол продуктами с содержанием витамина Е и А: старайтесь потреблять больше ягод, петрушки, авокадо, облепихи, рыбы, моркови, миндаля, капусты. Не менее эффективными будут и наружные способы воздействия. Среди бабушкиных средств от сухости губ хорош рецепт наносить на ночь перед сном маску из несоленого сливочного масла, свежих молочных сливок или меда.
Пилинг — это обязательная бьюти-процедура не только для кожи лица и тела, но и для нежной кожи губ. Она помогает избавиться от мертвых клеток, сделает губы мягкими и гладкими, что защитит их от обезвоживания. Народные методы советуют раз в неделю массировать губы засахаренным медом. Не забывайте и о том, что если вы пользуетесь устойчивой помады, чтобы пигмент не растекался от жары, не забывайте на ночь наносить бальзам для губ. Чем жирнее, тем лучше! Ну и конечно же, избавляемся от вредных привычек! Прекращаем облизывать губы и отрывать кусочки засохшей кожи, в этом мало кто признается, но грешат этим очень многие!
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