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Девушка слишком сильно увеличила губы и заперлась дома 

Lenta.ru 2 часа назад
Девушка слишком увеличила губы и заперлась дома
Фото: Olivia McCann
Англичанка слишком сильно увеличила губы у неквалифицированного косметолога и ужаснулась, увидев результат. Ее историю приводит издание The Sun.
21-летняя Оливия Макканн (Olivia McCann) из Чорли, Великобритания, рассказала, что после процедуры специалист помассировала ее губы, после чего они распухли и начали болеть.
«Мои губы стали в три раза больше, чем я планировала. Когда я ехала домой, мне пришлось спрятаться за солнцезащитными очками, потому что губы были похожи на задницу бабуина. Я поняла, что не смогу показаться перед кем-либо в таком виде, поэтому просто никуда не выходила. Это было ужасно»,
— поделилась пострадавшая.
По словам англичанки, косметолог заверила ее в том, что припухлость после процедуры является нормой. Несмотря на это, от стыда из-за новой внешности 21-летняя клиентка заперлась дома и перестала созваниваться со своим молодым человеком по FaceTime.
Вскоре на губах Макканн образовались комки. Девушка вновь обратилась к косметологу, и та предложила бесплатно удалить введенный наполнитель.
Пережившая неудачный и «болезненный» опыт англичанка призвала женщин перед косметическими процедурами тщательнее изучать клиники, врачей и отзывы, чтобы позже не приходилось жалеть о результате.
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