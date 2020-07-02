Работают ли новейшие бьютихаки из Сети 

Ролики о том, как сделать себя красивой подручными средствами, невероятно популярны — они быстро становятся вирусными и разносятся в социальных сетях со скоростью ветра. Но работают ли они.

Эксперты специально для британского портала The Sun протестировали 4 самых популярных бьютихака и вынесли им свой вердикт по 10-балльной системе.

Первым подвергся проверке совет сделать бейкинг разрыхлителем для выпечки (техника в макияже, которая позволяет добиться идеально ровного матового тона кожи при помощи «запекания» консилера и тонального средства при помощи рассыпчатой пудры).

Эксперт замазала темные круги под глазами консилером, потом при помощи кисти щедро нанесла разрыхлитель на область под глазами, подождала, а затем пушистой кистью аккуратно смахнула порошок. Вердикт: сияния и полностью матового тона добиться не удалось, однако этот способ неплох, чтобы скрыть темные круги под глазами надолго. Однако частички довольно крупные, потому для чувствительных глаз способ может быть неприятным.

Оценка: 6 из 10.

Второй бьютихак — завивка локонов при помощи фольги и утюжка для выпрямления волос. Сначала отделите небольшие пряди волос, закрутите их в жгуты и зафиксируйте фольгой (делать это можно как от корней, так и от середины длины — в зависимости от результата, который хочется получить. Затем разогретым утюжком для волос надо зажать каждый кусочек фольги на несколько секунд. Повторить процедуру нагрева дважды и затем снять фольгу. Как отметили эксперты, процесс закручивания локонов довольно трудоемкий и сложный, когда дело доходит до волос на затылке и спине, однако результат получается отличный.

Оценка бьютихаку наивысшая — 10.

Третий бьютихак — использование солнцезащитных очков для правильного контуринга носа. Как сообщают многие пользователи соцсетей, сделать правильная коррекция носа при помощи макияжа — сложная задача, потому что многие не знают, где именно нужно нарисовать темные линии, чтобы потом их растушевать и сделать эту выдающуюся часть лица изящнее.

Тиктокеры предлагают использовать для этого солнцезащитные очки. Для этого нужно сначала нанести средство для контуринга на подушечки для крепления фиксации очков на носу, затем надеть очки и затем аккуратно снять их, спуская от переносицы к кончику, чтобы они будто бы сползали. После остается только растушевать средство кистью для контуринга.

Эксперты оценили этот бьютихак на 4 из 10, потому что, возможно, это будет неплохой подсказкой, но он точно не сэкономит время для утреннего макияжа, так как добавит еще один шаг, легче все сразу сделать кистью.

Четвертый бьютихак — нарисовать идеальные стрелки при помощи зубной нити, натянутой на зубочистку. В Сети предлагают использовать ее в качестве трафарета. Для начала надо нарисовать стрелку на веке, а затем, когда дело дойдет до выведения хвостика, нужно приложить зубную нить к нижнему веку, наклонив диагонально, чтобы хвостик будущей стрелки смотрел вверх, и проведите подводкой вдоль нити. Затем осторожно уберите нить от лица, проследив, чтобы она не оставила разводов.

Оценка этому бьютихаку: 8 из 10, балл снижен за то, что держать нить левой рукой не очень удобно, если вы не владеете обеими руками одинаково хорошо. Да и на ходу такое сложно сделать.