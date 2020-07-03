Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и восхитила фанатов 

Lenta.ru 7 часов назад
Модель показала тело после родов и восхитила фанатов
Фото: @erthswim
Австралийская супермодель и предпринимательница Николь Трунфио (Nicole Trunfio) опубликовала серию откровенных снимков через четыре месяца после рождения ребенка и восхитила поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.
Мать троих детей стала героиней рекламной кампании собственного бренда Erth Swim. В рамках фотосессии 34-летнюю Трунфио запечатлели в поле в черном бикини, жилете на голое тело и широких резиновых сапогах. На другом кадре манекенщица позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. В той же серии она продемонстрировала слитный купальник с глубоким декольте.
@erthswim
Автором съемки выступила фотограф Сидни Козетт Холм (Cydney Cosette Holm).
Подписчики восхитились телом модели в комментариях под публикацией.
«Я не верю, что ты родила несколько месяцев назад, выглядишь потрясающе!», «Шикарная», «Ты великолепная женщина», «Идеальная женщина», «Очень красивый кадр!» — писали они.
Ранее Памела Андерсон опубликовала снимок в откровенной позе и порадовала подписчиков. На черно-белом фото актриса лежит на кровати с задранной ногой и бокалом шампанского в руке. Ее запечатлели в черной футболке и коротких шортах в тон. Кроме того, рядом с Андерсон лежит туфля на каблуке.
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
Последние новости
Умер Абдулманап Нурмагомедов Умер Абдулманап Нурмагомедов Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП Курс рубля рухнул до минимума Курс рубля рухнул до минимума
Женский форум
Красота , Памела Андерсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Почему не стоит спать голой
Почему не стоит спать голой
«Я жалею о втором замужестве»
«Я жалею о втором замужестве»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
03:19
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
Дети Звёзды
Как отмыть зеркало, не оставив на нем разводов
02:12
Как отмыть зеркало, не оставив на нем разводов
Дом и сад
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
03:22
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение