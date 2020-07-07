Кандида Батиста — личность неординарная. Она — яркий пример того, как в одном человеке может сочетаться, казалось бы, несочетаемое.

Кандида родом из Бразилии, сейчас живет в Вене, работает шеф-поваром и делает карьеру в ресторанном бизнесе. Но горячая бразильская кровь. видимо, не дает покоя Кандиде покоя. Кроме основной профессии Батиста порой выступает в качестве модели. Причем выбирает весьма откровенные фотосессии. Не так давно Кандида снялась для Playboy.

Батиста не стесняется собственного тела и с удовольствием демонстрирует его в лично микроблоге. На Инстаграм Кандиды подписано более 20 тысяч человек, а горячая бразильянка радует свою аудиторию откровенными (порой даже очень) фотоснимками.

А начиналось, надо сказать, все вполне невинно: приятелю девушки нужна была модель, Кандида согласилась помочь. Она поняла, что ей нравится позировать обнаженной. С тех пор пикантные фотосессии стали ее своеобразным хобби.

Горячие фотографии жгучей красотки — в фотогалерее "Рамблера".