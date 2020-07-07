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Красотка шеф-повар удивляет не только блюдами 

Александра Нечаева 10 часов назад
Кандида Батиста — личность неординарная. Она — яркий пример того, как в одном человеке может сочетаться, казалось бы, несочетаемое.
Кандида родом из Бразилии, сейчас живет в Вене, работает шеф-поваром и делает карьеру в ресторанном бизнесе. Но горячая бразильская кровь. видимо, не дает покоя Кандиде покоя. Кроме основной профессии Батиста порой выступает в качестве модели. Причем выбирает весьма откровенные фотосессии. Не так давно Кандида снялась для Playboy.
Батиста не стесняется собственного тела и с удовольствием демонстрирует его в лично микроблоге. На Инстаграм Кандиды подписано более 20 тысяч человек, а горячая бразильянка радует свою аудиторию откровенными (порой даже очень) фотоснимками.
А начиналось, надо сказать, все вполне невинно: приятелю девушки нужна была модель, Кандида согласилась помочь. Она поняла, что ей нравится позировать обнаженной. С тех пор пикантные фотосессии стали ее своеобразным хобби.
Горячие фотографии жгучей красотки — в фотогалерее "Рамблера".
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Женский форум 8
Красота , Фото , Обнаженные модели
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