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52-летняя финка раскрыла секреты своей сексуальности 

Lenta.ru 5 часов назад
52-летняя финка раскрыла секреты сексуальности
Фото: @viaramsten
«Вечно молодая» мать двоих детей из города Пори, Финляндия, раскрыла секреты своей красоты и сексуальности. Ее слова приводит издание Daily Mail.
52-летняя финка Пайвикки Куппакангас (Paivikki Kuoppakangas) утверждает, что окружающие нередко принимают ее и 25-летнюю дочь Ханну за сестер. Кроме того, незнакомцы часто делают комплименты ее сексуальной внешности и неувядающей красоте.
Куппакангас считает залогом своей привлекательности страстный секс с мужем, с которым она прожила в браке уже 30 лет.
«Я чувствую себя более красивой, энергичной и здоровой, чем в мои 20 и 30 лет»,
— отмечает она. Финка признается, что в молодости ей не приходилось прикладывать особых усилий, чтобы оставаться подтянутой и здоровой. Она начала заниматься спортом только после 40 лет.
«Когда мне было 40 с лишним лет, я поставила себе цель. И в 50 лет я ее добилась: я заполучила пресс, подтянутое тело и чувствовала себя лучше, чем когда-либо, — подчеркнула она. — Если у меня получилось, то получится и у вас. Но всего этого я бы не достигла без любви и поддержки моей семьи и друзей».
Финка считает, что добилась желанных форм благодаря высокоинтенсивным тренировкам (HIIT), которые ускорили ее метаболизм. Она старается посещать спортзал от четырех до шести раз в неделю и ежедневно проходит дистанции в десять тысяч шагов.
@viaramsten
Она посоветовала окружающим, желающим сохранить молодость, выходить из зоны комфорта и придерживаться сбалансированного питания.
«Питание — это 80 процентов успеха. Еще один секрет неувядающей красоты — подвижность, так что подберите для себя упражнения, которые подарят вашему организму эндорфины. Они же, согласно исследованиям, влияют и на ментальное здоровье»,
— заключила Куппакангас.
Ранее «вечно молодая» жительница Макао, у которой четыре взрослых ребенка, раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Она тщательно ухаживает за кожей, занимается спортом и следит за питанием. Для кожи лица она использует лимонный сок и маску из авокадо. Другие части тела она увлажняет кокосовым маслом.
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Красота , Секрет молодости , Секреты красоты
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