Похудевшую на 60 кг девушку затравили в Сети

Жительница английского города Суиндон, графство Уилтшир, пожаловалась, что после того, как она похудела на 63 килограмма, ее затравили в сети. Ее историей поделилось издание The Sun.

28-летняя Джорджи Фиппс (Georgi Phipps) рассказала, что с того момента, как она сделала операцию по уменьшению объемов желудка в 2018 году и резко похудела, над ней постоянно издеваются в социальных сетях.

«Не худей больше, ты выглядишь болезненно», «Куда делись твои сиськи? Они исчезли!», «Как, черт тебя подери, ты умудрилась так сильно исхудать» — подобные комментарии заполонили ее страницу в Facebook.

«Я думала, люди порадуются за меня. И многие порадовались, но я совсем не была готова к тому, что я стану объектом постоянного внимания и критики недоброжелателей. Внезапно им всем стало интересно, как я выгляжу и как смогла похудеть», — посетовала Фиппс.

Она призналась, что похудение изменило ее как личность. В 2015 году она весила больше 120 килограммов и не особо переживала из-за собственной внешности. Девушка была довольна собой и на собственной свадьбе, прошедшей в том же году. Однако, как только Фиппс увидела фотографии с церемонии, она поняла, что надо что-то менять. Британка присоединилась к местной группе по похудению, попробовала все диеты, но не смогла придерживаться ни одной из них.

В 2016 году терапевт поставил ее в лист ожидания на процедуру по уменьшению желудка. На тот момент она весила 140 килограммов. Спустя два года операцию наконец-то провели. Фиппс признается, что первые месяцы после нее были очень сложными. «Мне не только постоянно больно и меня рвало кровью, но мне еще и надо было выработать новые пищевые привычки, а мой желудок был по размеру как у трехлетнего ребенка», — пожаловалась она.

Британка считает несправедливыми обвинения от знакомых и незнакомых людей, что похудение с помощью уменьшения желудка «нечестное». После операции она не только стала следить за питанием, но и занялась ходьбой и йогой. «Когда у меня был лишний вес, меня просто не замечали. А теперь меня замечают, но мне далеко не всегда это нравится», — подытожила Фиппс.

Профессор социальной психологии Элль Бог (Elle Boag) прокомментировала случай Фиппс. Она отметила, что хоть движение бодипозитив и защищает женщин с лишним весом от нападок, его сторонники могут нападать на похудевших и обвинять их в «антифеминизме». «Похудевшие девушки считаются менее эмоционально уязвимыми, потому что стройные в нашей культуре считаются счастливыми и уверенными в себе. Они думают, что если у нее хватило сил похудеть, то и критику она выдержит», — объяснила Бог. Она напомнила, что травля может расстроить человека, сколько бы он ни весил.