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Как я сделала неудачную ринопластику 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как я сделала неудачную ринопластику
Фото: depositphotos.com
Вокруг миллионы женщин с эффектной внешностью — аккуратный носик, пухлые губы, тонкая талия и аппетитные формы. Но далеко не все рождаются с такими исходными данными. Поэтому многие девушки, поддаваясь влиянию моды, ложатся под хирургический нож. Одной из таких стала я.
Всю жизнь я мечтала о маленьком вздернутом носике, а вместо этого на моем лице была «картошка» внушительных размеров. Я и без того комплексовала на этот счет, а тут еще повсюду стали мелькать эти эффектные девушки, которые будто вчера сошли с обложки глянца. Поэтому, накопив необходимую сумму, я сломя голову побежала записываться к хирургу. Операция обошлась мне почти в 300 тысяч рублей. Но если бы я тогда знала, чем мне обернется это решение, я бы однозначно отказалась от глупой затеи.
Сразу после операции у меня частично пропало обоняние. Доктор успокаивал меня, объясняя, что подобное случается часто — со временем пройдет. Позже я окончательно перестала слышать какие-либо запахи. Кроме того, на кончике моего носа появилось огромное темное пятно из-за воспаления мягких тканей.
Думаю, не стоит объяснять, насколько я была морально разбита. Я плакала дни и ночи напролет, стараясь лишний раз не выходить из комнаты. Я отдалилась от друзей и родных, так как не хотела смотреть на их лица, на которых читались лишь жалость и отвращение.
В конце концов мне пришлось взять себя в руки и постараться снова вернуться к нормальной жизни. Я сменила работу, выбрав удаленный формат, чтобы лишний раз не выходить из дома. Сейчас я откладываю деньги на вторую операцию — вторичную ринопластику. По словам моего врача, это единственный способ исправить ситуацию. Надеюсь, это действительно так.
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