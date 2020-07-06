Может ли солнцезащитный крем предотвратить рак

Самый разгар лета, отмена карантина, многие задумались об отпуске и начали многочасовые прогулки по городу. Пришло время поговорить о солнцезащитных кремах! Еще несколько лет назад девушки стремились поскорее добиться золотистого загара, а теперь косметологи в один голос кричат: «Хватит». Предлагаем разобраться, что же такое крем-SPF — необходимая мера или маркетинговая уловка?

Стоит ли бояться солнца?

depositphotos.com

Оказывается, даже в пасмурную погоду до земли доходит около 40% УФ-излучения. В норме часть УФ-излучения рассеивается в озоновом слое, но из-за плохой экологии защитные барьеры земли ослабевают. По сообщению Романа Вильфанда (метеоролога Гидрометцентра России), индекс ультрафиолетового излучения на юге России в летний период можно сравнить с индексом излучения в Африке. Меньшее из негативных последствий воздействия УФ-лучей на кожу человека — это преждевременное возникновение морщин и пигментаций, большее — развитие серьезных заболеваний, например, рака кожи.

Какой SPF-крем брать?

depositphotos.com

Крем с индексом SPF 10 защищает от 90% лучей, SPF 15 защищает от 93% лучей, SPF 50+ нейтрализует 98-99% излучения. SPF— крем — это косметический продукт, на котором отображен индекс, определяющий уровень защиты от солнца. Цифра (от 10 до 100) рядом с аббревиатурой сообщает, сколько ультрафиолета попадет на кожу при использовании продукта.

По сути, разница между степенью защиты не очень большая, но именно она влияет на то время, которое вы можете находиться на солнце. Стопроцентной защиты не может дать ни один крем, даже если на тюбике написано SPF 100 — 1% ультрафиолета все равно доберется до вашей кожи. Поэтому стопроцентную защиту как раз можно назвать маркетинговой уловкой.

Как наносить санскрин?

depositphotos.com

Наносить санскрин нужно достаточно толстым и равномерным слоем (2 мг на квадратный сантиметр кожи). Если приводить бытовой пример, то для лица вам понадобится ¼ чайной ложки крема, а для тела ½ столовой ложки. По консистенции солнцезащитные крема достаточно плотные, поэтому время сборов на прогулку значительно увеличится. Без полного высыхания крема, нанести макияж вряд ли получится. Если вы планируете отправиться на пляж, то обратите внимание, чтобы ваш крем был еще и водостойким. Иначе после каждого контакта с водой, защитный слой придется обновлять. Для занятий спортом на открытом воздухе существуют специальные линейки солнцезащитных кремов с пометкой «Sport», которые будут защищать вашу кожу даже в моменты высокого потоотделения.

Как хранить санскрин?

depositphotos.com

Может показаться, приобретение санскрина не очень выгодная затея, но очевидно полезная и нужная. Важный момент касается хранения солнцезащитного крема. Закрытую банку можно хранить в течение нескольких лет (главное, чтобы она не стояла на солнце). А вот открытый тюбик с кремом проживет всего год, а потом потеряет все свои полезные свойства. Все чаще дерматологи советуют наносить санскрин не только летом, но и зимой. Зимнее солнце не вызовет рака кожи, но спровоцировать фотостарение вполне способно. Но эта мера направлена на спасение красоты, а не здоровья. А значит в этом случае каждый принимает решение сам.