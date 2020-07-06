38-летняя Подольская засветила пышную грудь 

Наталья Подольская является не только певицей, но и примерной женой. Уже десять лет она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым . У влюбленных подрастает сын Артемий. Девушка все свободное время посвящает пятилетнему наследнику. А с наступлением лета она стала часто гулять, видеться с родственниками. Вот и очередной теплый день артистка провела на природе.

В соцсети Наталья поделилась снимком, на котором позирует в ультрамариновом мини-платье. Девушка приспустила бретельки, сверкнув глубоким декольте с пышной грудью. Жена Преснякова улыбалась на камеру. Она принимала солнечные ванны на лужайке возле дома. Певица собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

«Такой вот день», — написала Подольская.

38-летняя девушка обладает стройной фигурой, поэтому часто носит облегающие наряды. Но ее откровенный образ вызвал волну критики в соцсети. Многие осудили молодую маму за провокационный кадр.

«Как-то слишком! Зачем такое выставлять?», «Вы же мать! Что вас сына скажет, когда подрастет?», «От вас такого не ожидала», «Можно тогда и без одежды», «Фигура красивая, но это перебор», «Ну и вы туда же, зачем?», «Красивая фигура», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Наталья вскоре удалила пост, но фото успело облететь Сеть. Напомним, что ранее певицу также критиковали за фото, на которых она позирует в носках и купальнике.