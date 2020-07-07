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Клей для груди: что это и зачем он нужен 

Мира Маркина 11 часов назад
Клей для груди: что это и зачем он нужен
Фото: depositphotos.com
На какие только уловки не идут девушки ради того, чтобы почувствовать себя привлекательнее, женственнее и сексуальнее. Но пока одни тратят половину зарплаты на очередное платье, другие тестируют клей для груди. Подробнее о новой тенденции — в материале "Рамблера".
Десятилетиями женщины по всему миру искали лайфхаки для того, чтобы "исправить" свою грудь без хирургического вмешательства. Кто-то использовал для этого пуш-ап бюстгальтеры, которые визуально делают грудь объемнее, кто-то подкладывал силиконовые подушечки в бюстгальтер с той же целью.
Эти фокусы стали настолько популярными и привычными, что даже мужчины усвоили: женская грудь в платье с глубоким декольте и в обнаженном виде выглядит по-разному. Но есть и такие вещи, о которых большинство мужчин даже не подозревают. К примеру, — клей для груди.
Его изобрела косметолог из Нью-Йорка Доун Джексон. Можно сказать, что ей удалось побороть гравитацию. Клей справляется сразу с несколькими задачами: во-первых, он не будет сдавливать грудь и не позволит ей "переваливаться через край", а во-вторых, изобретение сведет риск нечаянного обнажения к нулю.
Клей довольно прост в использовании. Все, что необходимо сделать, — щедро смазать им кожу груди, надеть любимое нижнее белье и "закрепить" бюст в нужном положении. Как заверяет создательница клея, грудь останется в таком положении до конца даже самой зажигательной вечеринки.
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