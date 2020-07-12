Почему не надо избавляться от целлюлита

Сложно найти женщину, которая не слышала такое устрашающее на первый взгляд слово как целлюлит. «Апельсиновая корка», как еще называют ее обыватели, отравляет жизнь представительницам слабого пола, зарождая в них множество комплексов. «Рамблер» решил рассказать, что целлюлит не так страшен, как может показаться на первый взгляд.

Для начала давайте разберемся, что же представляет из себя «апельсиновая корка». Прежде всего, стоит понять, что целлюлит — это не жир и ничего общего с ним не имеет. Это, всего-навсего, соединительная ткань, окружающая жировые клетки. Так как эти самые клетки не работают одинаково, жировая ткань имеет неровную поверхность. Именно ее все, даже не подозревая, называют целлюлитом.

Второй важный момент — это не заболевание. Самого понятия «целлюлит» нет и никогда не было в Международной классификации болезней — один только этот факт говорит о том, что бороться и уничтожать его не надо.

Появление целлюлита не зависит от вашего веса, возраста и, уж тем более, лени. По статистике, «апельсиновая корка» есть у 98% представительниц прекрасного пола. Он может возникнуть как у молодых длинноногих моделей, так и у полноватых женщин средних лет.

Тут важен другой аспект — тренды. Сейчас не модно иметь целлюлит, поэтому каждая вторая готова рвать на себе волосы и отдавать сотни тысяч рублей ради того, чтобы раз и навсегда забыть это слово. Но, по факту, это пустая трата сил и денежных средств.

«Апельсиновая корка» — это, скорее, маркетинговый ход. Со всех сторон на современных женщин сыпятся предложения чудодейственных препаратов, кремов и процедур, которые якобы помогут справиться с этой «болезнью». Но вся правда в том, что они не только не спасают, но и ухудшают ситуацию. Поэтому не стоит пытаться уничтожить то, что невозможно и не нужно уничтожать.