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Модель решила зарабатывать на жизнь снимками в белье и была пристыжена 

Lenta.ru 2 часа назад
Модель пристыдили за снимки в белье ради денег
Фото: @meganbartonhanson_
Звезда реалити-шоу Love Island и модель поделилась снимками в нижнем белье и подверглась критике. На фотографии, которые появились в ее Instagram-stories, обратили внимание журналисты The Sun.
26-летняя Меган Бартон-Хансон (Megan Barton Hanson) разместила несколько кадров, на которых попозировала в кружевном комплекте черного цвета и чулках в сетку. Таким образом знаменитость привлекла внимание подписчиков к своему аккаунту на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.
@meganbartonhanson_
Отмечается, что телезвезда решила зарабатывать на жизнь с помощью продажи откровенных кадров в указанной социальной сети. Она также добавила описание на фото, отметив, что ей тяжело делать снимки самой.
Поклонники обругали девушку и раскритиковали ее внешний вид в комментариях. «Я даже не знаю кто это, зачем мне смотреть на эту уродину?», «Господи, какой стыд», «Она пытается привлечь к себе внимание всеми способами», «Лучше бы она не показывала свое пластиковое лицо», — высказывались пользователи.
7 июля 61-летнюю певицу Мадонну пристыдили за фото топлес. Она сфотографировалась в зеркало без бюстгальтера в черных трусах и панаме в тон. Фанаты исполнительницы раскритиковали ее за чересчур откровенный снимок.
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Красота , Мадонна
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