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Как кореянки и японки ухаживают за волосами, чтобы дольше выглядеть молодыми 

Я Покупаю 4 часа назад
Секреты красивых волос от японок и кореянок
Фото: Я Покупаю
Вы видели хотя бы одну кореянку или японку с «крысиным хвостиком»? Как правило, у них роскошная густая шевелюра, потому что азиатки помешаны на здоровье, рациональном питании, качестве кожи и волос. И нам ничего не мешает перенять их несложные правила ухода за шевелюрой и кожей головы (да, это очень важно), чтобы добиться таких же результатов.

Многоступенчатое мытье головы

Мытье головы для азиаток — особый ритуал. Первым делом они тщательно расчесывают волосы. Затем обильно смачивают теплой водой, чтобы каждая прядь хорошенько намокла — так волоски вберут необходимую им влагу, а шампунь распределится равномерней.
Шампунь хорошенько растирают между пальцами и массажными движениями наносят на кожу головы и корни, ведь именно здесь скапливается себум, который надо смыть. Часто к этому процессу подключают специальные щетки и насадки — очень густые волосы просто так не промыть. После этого настает черед маски, кондиционера или бальзама — их уже наносят на длину, не задевая кожу. И в завершении — контрастный душ, чтобы чешуйки волосяной кутикулы закрылись.

Шампунь по типу кожи головы

Одержимость идеальной кожей у азиаток распространяется и на кожу головы. Что правильно, ведь волосяные фолликулы находятся именно там. Многие корейские и японские шампуни выпускаются не по типу волос (как у нас), а по типу кожи головы: для сухой, жирной, чувствительной. Есть даже специальные антивозрастные средства.

Пилинг кожи головы

Совершенно логичное следствие предыдущего пункта. Если пилинги, скрабы и маски с кислотами для кожи головы только появляются на наших прилавках, для Кореи и Японии это естественные мастхэв-продукты. Они улучшают кровообращение и помогают коже лучше очищаться. Правило: подбирать их следует также по типу кожи головы и делать процедуры не чаще 1-2 раз в неделю.

Масло камелии

Японка (или кореянка) и несвежая прическа — несовместимые понятия. К вечеру волосы перестают быть легкими и струящимися? Вымой голову еще раз, считают они. А чтобы частое мытье не пересушивало пряди, на слегка влажные волосы наносят масло камелии. В нем содержится много олеиновой и других жирных кислот, сквален и биофлаваноиды, которые предотвращают разрушение кутикулы волоса.

Рисовая вода

А это уже самый настоящий секрет с национальным колоритом. Традиция мыть волосы рисовым отваром до сих пор сохранилась во многих провинциях Азии. Рисовая вода содержит большое количество полезных для волос витаминов и микроэлементов. Опасаетесь таких экспериментов? Просто попробуйте ополаскивать волосы рисовым отваром после обычного мытья.

Здоровое питание

Красота волос (и кожи) начинается изнутри! Поэтому, как бы избито это ни звучало, питаться нужно рационально — у азиаток это обусловлено традициями. Уточняем: речь идет о продуктах, полезных именно для волос. В азиатском рационе преобладают дары моря. А рыбий жир — важный источник омега жирных кислот, без которых волосы не будут крепкими и блестящими, как ни крути. Плюс они получают витамин В6 (рис, картофель, шпинат, спаржа, орехи) и В12 (рыба, птица, мясо и водоросли). Все довольно вкусное, вполне можно есть!
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