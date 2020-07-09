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Девушка потратила $135 000 на пластику, но в карьере и любви это не помогло 

Анастасия Иванова 12 часов назад
Девушка потратила $135 000 на пластику и потеряла мужа
Фото: @baedollbarbie
Барбаре Сипос всего 22 года, но она уже пережила множество пластических операций. Бывший муж потратил более $135 000 на прихоти возлюбленной, которая мечтала стать похожей на куклу Барби, но пластика счастья не принесла. Теперь Барбара не может найти работу, потому что «мужчины просто не в состоянии находиться рядом с такой красоткой».
Сама девушка признается, что одержимость кукольной внешностью началась еще в детстве: она мечтала стать похожей на Барби, когда вырастет.
@baedollbarbie
«Я всегда хотела стать человеческой куклой и начала свою кукольную жизнь в 17 лет», — признается девушка.
Первую операцию по увеличению груди, Барб сделала в 17, результаты так порадовали девушку, что она решила не останавливаться. С тех пор прошло еще 10 операций: сокращение челюсти, подбородка, изменения претерпел даже лоб, а размер груди увеличился с 34B на 34F.
«Я никогда не чувствовала себя уродливой, но и довольной внешностью не была».
В своем Инстаграме девушка позирует в эротических нарядах, работает веб-моделью. До этого Барбара работала секретарем, но «из-за ауры и харизмы», которые сводили мужчин с ума, офисную работу пришлось навсегда оставить.
«Мы живем в патриархальном обществе, где получить высокую должность можно только через постель, а я этого не хочу», — заявляет девушка.
@baedollbarbie
Барбара встретила мужа после увольнения, оказалось, он тоже влюблен в образ куклы Барби. Именно муж оплатил ей большинство операций, но к вечной любви это не привело. Сейчас девушка в разводе и снова ищет своего суженного.
«Мужчины, которые не уверены в себе, не хотят со мной встречаться, но это даже хорошо. Мне всегда нравились люди без предубеждений. Сложно поверить, что я не безмозглая девушка, а это так».
Останавливаться в самосовершенствовании Барбара не планирует, интересно, что же станет с ней дальше.
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