Девушка потратила $135 000 на пластику и потеряла мужа

Барбаре Сипос всего 22 года, но она уже пережила множество пластических операций. Бывший муж потратил более $135 000 на прихоти возлюбленной, которая мечтала стать похожей на куклу Барби, но пластика счастья не принесла. Теперь Барбара не может найти работу, потому что «мужчины просто не в состоянии находиться рядом с такой красоткой».

Сама девушка признается, что одержимость кукольной внешностью началась еще в детстве: она мечтала стать похожей на Барби, когда вырастет.

@baedollbarbie

«Я всегда хотела стать человеческой куклой и начала свою кукольную жизнь в 17 лет», — признается девушка.

Первую операцию по увеличению груди, Барб сделала в 17, результаты так порадовали девушку, что она решила не останавливаться. С тех пор прошло еще 10 операций: сокращение челюсти, подбородка, изменения претерпел даже лоб, а размер груди увеличился с 34B на 34F.

«Я никогда не чувствовала себя уродливой, но и довольной внешностью не была».

В своем Инстаграме девушка позирует в эротических нарядах, работает веб-моделью. До этого Барбара работала секретарем, но «из-за ауры и харизмы», которые сводили мужчин с ума, офисную работу пришлось навсегда оставить.

«Мы живем в патриархальном обществе, где получить высокую должность можно только через постель, а я этого не хочу», — заявляет девушка.

@baedollbarbie

Барбара встретила мужа после увольнения, оказалось, он тоже влюблен в образ куклы Барби. Именно муж оплатил ей большинство операций, но к вечной любви это не привело. Сейчас девушка в разводе и снова ищет своего суженного.

«Мужчины, которые не уверены в себе, не хотят со мной встречаться, но это даже хорошо. Мне всегда нравились люди без предубеждений. Сложно поверить, что я не безмозглая девушка, а это так».

Останавливаться в самосовершенствовании Барбара не планирует, интересно, что же станет с ней дальше.