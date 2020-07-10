Загорелая Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой

34-летняя супермодель Ирина Шейк является лицом многих мировых брендов. Но в период пандемии коронавируса в ее карьере, — как, впрочем, и у других звезд шоу-бизнеса, — случился перерыв. Девушка посвятила освободившееся время своим родным — звезда проживает с мамой и трехлетней дочкой от Брэдли Купера Леей на Манхэттене.

С окончанием ограничений у звезды подиумов вновь закипела работа. Шейк приняла участие в рекламной кампании знаменитой марки нижнего белья, после чего многие поклонники звезды впали в приятный шок: карантин никак не отразился на идеальной фигуре Шейк, кажется, она стала еще стройнее и эффектнее.

А в новой публикации, на которой загорелая Шейк позирует в сумерках в купальнике любимого бренда Burberry в стиле винтаж — с завышенной талией и топом — знаменитость не только похвасталась стройной фигурой, но и бесконечно длинными ногами.

@irinashayk

«Красотка», «Восхитительная», «Ты великолепна», «Легенда в мире моды», «Прекрасна», «Номер один», «Икона», «Красивая принцесса», «Богиня», «Смугляшка» — не удержались поклонники.

К слову, Шейк даже в изоляции радовала фанатов своими снимками. Девушка позировала в домашней одежде и без макияжа, и лишь подтвердила свое звание одной из самых красивых моделей планеты.