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Найдена обладательница самой большой натуральной груди Украины 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Уроженку города Лубны, Полтавская область, Милу Кузнецову признали обладательницей самой большой натуральной груди Украины. Об этом рекордсменка похвасталась в своем Instagram-аккаунте.
В четверг, 9 июля, украинка с 13-м размером бюста опубликовала серию фотографий со свидетельством о своем рекорде. «Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!» — подписала Кузнецова. Пользователи сети порадовались за блогершу с 590 тысячами подписчиков и отметили ее прекрасную фигуру.
@mila_kuznetsova10
Обхват груди Кузнецовой составляет 135,5 сантиметра. Эту информацию уточнила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Рекордсменка в прошлом работала помощницей адвоката. Позже она приняла участие в известном украинском телешоу «Кто сверху», проекте «Модель XL», а также представляла свою страну на конкурсе «Miss Universe Plus Size 2019». Чтобы зарегистрировать текущий рекорд, девушка прошла медицинское обследование, которое подтвердило, что ее грудь настоящая.
Ранее сообщалось, что жительница южноафриканского города Мидранд страдала из-за слишком большого размера груди и стала чувствовать себя счастливее после операции по ее уменьшению. У 23-летней Сенетисив Гининдза (Senetisiwe Ginindza) была гигантомастия — заболевание, при котором у женщины вырастает аномально большая грудь. Ее бюст был размера 100E.
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