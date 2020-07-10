«Cлишком горяча для окружающих мужчин»

Барбара Луна Сипос, потратившая на пластику 75 тысяч фунтов стелингов (около 7 миллионов рублей по текущему курсу), заявила, что «слишком горяча для окружающих ее мужчин». Из-за этого ей даже пришлось бросить работу секретарем.

Как передает британский онлайн-таблоид Daily Star, ради своей кукольной внешности 22-летняя «живая Барби», проживающая в Венгрии, 10 раз легла под нож пластического хирурга. Первое увеличение груди она сделала еще в 17 лет, с тех пор она стала завсегдатаем клиник красоты.

«Я всегда хотела выглядеть как фэнтезийный персонаж или живая кукла. Мое первое детское воспоминание — играть с Барби и с тех пор я мечтала быть такой, как она», — пояснила Сипос.

Девушка пояснила, что в 15 лет начала работать ассистентом в агентстве недвижимости, но все ее начальники и клиенты сразу же начинали оказывать ей знаки внимания. Барбара считает, что так происходило не потому, что она как-то вызывающе одевалась — виной всему ее харизма и сексуальность. Она говорит, что чем больше она становилась похожей на куклу, тем сильнее мужчины сходили от нее с ума, и это помешало ее карьере.

@baedollbarbie

«Я поняла, что работа ассистентом или секретарем не для меня, ведь без оказания сексуальных услуг начальству я не смогла бы получить повышение. Поэтому я уволилась. Мы живем в патриархальном обществе, нравится нам это или нет. Я за феминизм, но очень женственные девушки, как я, не должны иметь дело с мужчинами на работе. Мужчины одержимы моей сексуальностью, и это для них трудно — быть рядом со мной», — уверена Сипос.

После увольнения с работы Барбара встретила своего будущего мужа, который всячески поддерживал ее стремление выглядеть похожей на живую куклу. Он и оплатил большинство ее пластических операций, в числе которых — две операции по увеличению груди, две ринопластики, уменьшение подбородка, коррекция линии челюсти, подтяжка лба и бровей, коррекция и последующее увеличение формы губ, бразильская подтяжка ягодиц и интимная пластика. Однако даже многочисленные трансформации не помогли паре сохранить брак, и в 2019 году они развелись.

Теперь «живая Барби» вынуждена искать новый источник дохода, чтобы продолжить изменять свою внешность. Сейчас она работает вебкам-моделью, моделью нижнего белья и активно ищет нового мужчину.

«Я испытываю социальную тревогу из-за моих прошлых травм, связанных с «нормальной жизнью» и работой, потому с нетерпением жду встречи со своим новым мужем», — заявила она.

В будущем Барбара планирует сделать еще одну ринопластику, удалить ребра и увеличить ягодицы.