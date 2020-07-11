Милу Кузнецову из города Лубны в Полтавской области признали обладательницей самых пышных форм Украины. "Рамблер" рассказывает о жизни девушки.

Девушке приходится носить 13 размер, а обхват ее груди составляет 135,5 сантиметра. Кузнецова гордится своими формами, ведь она не прибегала к пластическим операциям для их увеличения. Для победы в конкурсе она проходила специальное обследование, которое подтвердило, что хирургических вмешательств не было.

О своем рекорде девушка рассказала в Instagram. За ее жизнью следят 590 тысяч человек. Сейчас Кузнецова ведет блог и работает моделью. Еще до славы девушка работала помощницей адвоката. Она прославилась благодаря украинскому телешоу "Кто сверху", а потом ее заметили и предложили стать моделью plus size.