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Найдена украинка с самыми пышными формами 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Милу Кузнецову из города Лубны в Полтавской области признали обладательницей самых пышных форм Украины. "Рамблер" рассказывает о жизни девушки.
Девушке приходится носить 13 размер, а обхват ее груди составляет 135,5 сантиметра. Кузнецова гордится своими формами, ведь она не прибегала к пластическим операциям для их увеличения. Для победы в конкурсе она проходила специальное обследование, которое подтвердило, что хирургических вмешательств не было.
О своем рекорде девушка рассказала в Instagram. За ее жизнью следят 590 тысяч человек. Сейчас Кузнецова ведет блог и работает моделью. Еще до славы девушка работала помощницей адвоката. Она прославилась благодаря украинскому телешоу "Кто сверху", а потом ее заметили и предложили стать моделью plus size.
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