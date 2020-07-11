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Аномально тонкая талия на фото модели Playboy озадачила пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Аномальная талия модели озадачила пользователей Сети
Фото: Lenta.ru
Модель Playboy Ясмин Сантос (Iasmin Santos) поделилась снимком в откровенном образе и удивила подписчиков своей аномальной худобой. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.
В своем Instagram-аккаунте Сантос разместила фотографию, на которой она запечатлена в черном боди бренда Wolford. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько золотистых украшений: часы, серьги и подвеска.
@officialiasminsantos
По информации издания, девушка вдохновилась участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст и начала носить моделирующие фигуру корсеты, чтобы сделать талию более тонкой. Однако поклонники модели упрекнули ее в том, что она пользуется фотошопом для улучшения фигуры на снимках.
«Многие люди говорят, что носить корсет вредно, но я так не думаю. Я всегда пользовалась им, и он принес хорошие результаты. Некоторые не верили, что это действительно моя талия на фото, утверждая, что все дело в ретуши, но здесь все естественно», — отметила Сантос.
Ранее в июне аномальная талия участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст в корсете поразила поклонников. На размещенном кадре знаменитость позирует в откровенном корсете телесного цвета и демонстрирует тело с разных сторон. Фанатов удивила ее неестественная худоба.
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Красота , Газета Daily Star
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