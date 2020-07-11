Аномальная талия модели озадачила пользователей Сети 

В интернете обсуждают фотографию модели Playboy Ясмин Сантос. Красотка опубликовала в своем аккаунте соблазнительный снимок и поразила своей неестественно узкой талией.

Для фотосессии Ясмин выбрала черное боди, солнцезащитные очки и золотые украшения.

@officialiasminsantos

Модель не скрывает, что носит моделирующие корсеты по примеру Ким Кардашьян-Уэст. И возражает подписчикам, которые подозревают ее в коррекции снимков.

«Многие говорят, что носить корсет вредно, но я так не думаю. Я всегда пользовалась им, и он принес хорошие результаты. Некоторые не верили, что это действительно моя талия на фото, утверждая, что все дело в ретуши, но здесь все естественно», — так объяснила свою позицию Ясмин Сантос.